نجاح كبير لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس

اختتمت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس منافساتها بنجاح كبير، لتؤكد البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس، أهميتها في مجال المواهب الرياضية ولتعزز جهود مجلس دبي الرياضي في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذاً لسياسته التي أطلقها ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.

وجمعت البطولة، التي أقيمت على ملاعب «توب سبين» و«هاب تنس» المتخصصة، نخبة من لاعبي التنس الصاعدين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، حيث شهدت مشاركة 151 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 أكاديمية رياضية من مختلف أنحاء الدولة. وقد تنافس اللاعبون في أجواء رياضية حماسية ضمن 170 مباراة أقيمت وفق نظام خروج المغلوب، ما أضفى على البطولة طابعاً من الإثارة والتحدي حتى لحظاتها الأخيرة.

وتوج الفائزين أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس.

وضمت المنافسات فئات عمرية متنوعة شملت البنين والبنات تحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 16 سنة، وتحت 18 سنة، ما منح الفرصة لمختلف الفئات السنية لإبراز قدراتها وصقل مهاراتها في بيئة تنافسية قوية.

نتائج

وأسفرت البطولة عن تتويج مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين خطفوا الأضواء بأدائهم المتميز، حيث توج أيان عبد القادر بلقب فئة تحت 10 سنوات، فيما حل بيرت مونيز في المركز الثاني.

وفي فئة تحت 12 سنة للبنات، حصدت أوتيكو أزوكي المركز الأول، تلتها ياسمين عراقي في المركز الثاني. أما فئة تحت 12 سنة للأولاد، فقد توج بها كامل ريتيل بناني، بينما جاء أليك لارو وصيفاً.

وفي فئة تحت 14 سنة للبنات، أحرزت إيزابيل جيمس اللقب، تلتها مايار رحال. أما في فئة الأولاد، فقد حصد أليكس رافا ألديمايتا المركز الأول، فيما جاء محمد العلي في المركز الثاني.

وفي فئة تحت 16 سنة، تألقت زينرو جونغ بحصولها على المركز الأول في فئة البنات، فيما حلت إيزابيل جيمس ثانية. أما فئة الأولاد، فقد شهدت فوز أليكس رافا ألديمايتا باللقب للمرة الثانية في البطولة، بينما جاء مانان أهوجا وصيفاً.

تألق

وفي منافسات تحت 18 سنة، واصلت زينرو جونغ تألقها بتحقيق اللقب في فئة البنات، تلتها أرشيبريت كاور في المركز الثاني، بينما توج ساتفير ساندكومار بلقب فئة الأولاد، يليه عبد الرحمن المرزوقي في المركز الثاني.

وحظيت البطولة بدعم ورعاية من مجموعة مميزة من الشركات والجهات الرياضية الرائدة، أبرزها ويلسون، وشركة ينابيع الروضة، وأكاديمية سبورتي فاي، وشركة إمكان – الإمارات للبترول، الذين ساهموا بدور فاعل في إنجاح الحدث وتعزيز مكانته.

مكانة

وتعد هذه البطولة جزءاً من سلسلة «بطولات دبي المفتوحة للأكاديميات» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الكاراتيه، الجمباز، وتنس الطاولة، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة التي ستشكل النواة الأساسية لمنتخبات المستقبل.

وتواصل دبي من خلال هذه البطولات ترسيخ مكانتها كحاضنة للرياضة والمواهب، في إطار رؤية متكاملة لبناء جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.