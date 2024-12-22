اتحاد التنس يثمن مكاسب موسم 2024.. ونتائج المواهب المواطنة الأبرز



كشف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، عن تحقيق عدد من المكاسب الإيجابية خلال الموسم الحالي في جانب استكشاف وتطوير مواهب مواطنة تمهيداً لضمها للمنتخبات الوطنية مستقبلاً وفي جانب تطوير ممارسة رياضة التنس في الدولة، وذلك من خلال البطولات التي تم تنظيمها وتعزيز دور الأندية والأكاديميات بالتعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للتنس، مبيناً أنه تم تنظيم أكثر من 550 بطولة محلية، إضافة إلى عدد من البطولات الدولية التي نظمها في دبي والفجيرة، مثمناً دعم الشركاء والرعاة لإنجاح الموسم الرياضي الحالي، موضحاً أن الاتحاد بصدد إطلاق أجندة الموسم الجديد 2025 والتي ستشهد بطولات نوعية لمختلف الفئات، مسابقة النخبة للرجال، بمشاركة نخبة اللاعبين في الدولة بهدف تطوير وإعداد منتخب الرجال للمشاركات الدولية وتنويع المسابقات المحلية.

ووصف الأمين العام لاتحاد التنس، مشاركة لاعبي الإمارات لفئة الناشئين في بطولات دولية خارجية في البحرين وعمان وتركمانستان بهدف الاحتكاك الفني لأهميته وتقديمهم لمستويات طيبة، فضلاً عن المشاركة في بطولتي دبي والفجيرة للشباب وأبرزهم مروان ناصر، إضافة إلى النتائج التي حققتها مواهب الإمارات في بطولة الحبتور للاعبين الموهوبين الصغار التي نظمت بالتزامن مع بطولة الحبتور الدولية للتنس بدعم من مجموعة الحبتور بالمميزة؛ لكونها عكست الجهود التي يبذلها اتحاد مجلس الإدارة برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، ومنها مشاركة 280 لاعباً ولاعبة، ونجاح عدد من المواهب المواطنة في تقديم مستويات فنية تعكس تطورهم، ومنهم علي صالح آل علي الذي فاز بلقب بطولة أعمار 12 سنة، ومحمد صالح آل علي الذي وصل لنصف نهائي 14 سنة، وتمكن اللاعب راشد الجسمي من التواجد في المركز الأول في التصنيف المحلي على مستوى الدولة تحت 14 سنة، ومستويات جيدة للاعب عبد الله الجناحي، مما يعكس جهود الاتحاد والأكاديميات العاملة في الدولة.