احتدمت المنافسات في النسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس، مع اقتراب موعد المباريات النهائية للفئات الـ11، المقررة في الخامس من ديسمبر المقبل على ملاعب فندق الحبتور جراند في جميرا بدبي.

وبدأت ملامح المنافسة على الألقاب تتضح مع بروز عدد من المواهب الواعدة في البطولة التي تهدف إلى تطوير قدرات اللاعبين الهواة وغير المصنفين، وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض منافسات تحاكي البطولات الاحترافية.

وأطلق خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، هذه البطولة بالتوازي مع «تحدي الحبتور الدولي للتنس»، بهدف توفير منصة تنافسية للاعبين واللاعبات اعتباراً من سن 12 عاماً.

وقال الحبتور: «تتيح لنا بطولة الحبتور للتنس تشجيع وتطوير المواهب الشابة واللاعبين غير المصنفين؛ فهي توفر لهم منصة محلية للمنافسة تمنحهم احتكاكاً مباشراً بمستويات احترافية ودولية عالية».

وأضاف: «من المهم جداً للاعبين الطامحين للاحتراف أن يختبروا طبيعة المنافسات على المستوى المهني؛ إذ يكتسبون خبرة احترافية حقيقية من خلال مشاركتهم في هذه البطولة التي تُقام جنباً إلى جنب مع منافسة دولية راسخة».

ويبرز اللبناني إبراهيم بوشاهين والنيوزيلندي مايكل نينبر بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب فئة الرجال فوق 35 عاماً، فيما يتقدم العراقي عادل مصطفى والروسي ستانلي نيفيدوف والفرنسي تشارلز فيال قائمة المرشحين في فئة الرجال المفتوحة.

ولدى السيدات، برزت الصينية زينرو زونج، المرشحة أيضاً للمنافسة على لقب فئة الشابات تحت 18 عاماً إلى جانب الأميركية عايشة ميجشياني.

وفي منافسات الشباب تحت 18 عاماً، يبرز الكندي كايان موهتر والبريطاني ماسيموس والر، فيما يعد الفلبيني ألكسي لوكا وموهتر من أبرز المرشحين في فئة تحت 16 عاماً، والبريطانية إيلن ماكدوول والهندية جانيا بهانداري في الفئة العمرية ذاتها لدى الفتيات.

وفي منافسات تحت 14 عاماً، يتقدم الروسي إيفان شينكوف والتونسي يزيد باكوتشيه قائمة المرشحين لدى الفتيان، والهندية أرنا سوخراماني والبريطانية نايا عزيز لدى الفتيات.

وتستقطب البطولة مئات اللاعبين من مختلف الجنسيات، وتقام وفق معايير الاتحاد الدولي للتنس، في إطار مساعي المنظمين لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة وتطوير المواهب الشابة وإعدادها للانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى.

وتعتمد البطولة حتى الدور نصف النهائي نظام احتساب النقاط من دون أفضلية، مع استبدال المجموعة الحاسمة بشوط كسر التعادل.