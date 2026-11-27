تقترب النسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس من مراحلها الحاسمة، بعدما شهدت مشاركة 281 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، على أن تقام نهائيات الفئات الـ11 السبت 5 ديسمبر المقبل، على ملاعب مجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور غراند في جميرا.

وتنطلق المباريات النهائية في التاسعة صباحاً، على أن تعقبها مراسم تتويج الفائزين في فئات الأولاد والبنات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، والرجال والسيدات «الفئة المفتوحة»، والرجال فوق 35 عاماً «الماسترز».

وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها على أجندة التنس المجتمعي في الإمارات، ضمن جهود مجموعة الحبتور لدعم المواهب الشابة وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

وللعام الثالث توالياً، تتعاون البطولة مع مبادرة «مادو» المدعومة من شركة مبادلة، والتي تتيح للفائزين المؤهلين في مختلف الفئات فرصة المشاركة في برنامج تدريبي متخصص، يقام بالتزامن مع بطولة أبوظبي الاحترافية للتنس للسيدات في فبراير المقبل.

وشهدت منافسات فئة الرجال المفتوحة تفوقاً لافتاً للاعبين الشباب على منافسيهم الأكبر سناً، إذ تغلب البريطاني ألكسي «17 عاماً» على المصري عبد المنعم سلطان «46 عاماً» 6-0 و6-0.

وفاز باندي على ليم 6-4 و6-2، ونينابر على أهوجا 7-5 و2-6 و7-5، وكوستين على فيفيدوف 6-2 و6-2، وعادل السعدي على سولوتوف 6-4 و6-0، فيما تأهل طارق حسن وعمر أبو زيد مباشرة إلى الدور التالي.

وأعرب سلطان، الذي يشارك في البطولة للعام الثاني توالياً، عن سعادته بالعودة إلى المنافسات بعد انقطاع عن ممارسة التنس دام نحو 15 عاماً، مشيراً إلى أن المستوى الفني للبطولة وجودة التنظيم أسهما في استعادة مستواه.

من جانبه، أكد البريطاني ألكسي، المقيم في دبي والمشارك في البطولة للمرة الثالثة، حرصه على مواصلة المشاركة في النسخ المقبلة حتى بعد انتهاء دراسته الجامعية في الإمارات، مشيداً بمستوى المنافسات وجودة التنظيم