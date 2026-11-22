خطفت مشاركة توأمين من مصر والجزائر الأضواء في النسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس، التي تواصلت منافساتها لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة 281 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 11 فئة عمرية، وسط مواجهات قوية، خصوصاً في فئة تحت 14 عاماً.

وشهدت البطولة، التي تقام منافساتها على ملاعب نادي بلدية دبي في الجداف، وأكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون، حضوراً لافتاً للعائلات التي تتابع أبناءها، في أجواء جمعت بين المنافسة الرياضية والتفاعل العائلي.

وبرز التوأم المصري يوسف وحارس عاشور اللذان يشاركان في البطولة منذ سنوات؛ حيث يتصدر يوسف التصنيف في فئة تحت 14 عاماً، إلى جانب التوأم الجزائري فرح وهيا دوادي «11 عاماً»، اللتين تخوضان منافسات البطولة للعام الثالث على التوالي.

وأعربت والدة التوأم الجزائري عن سعادتها بمشاركة ابنتيها للمرة الثالثة، مشيدة بالإقبال الواسع للفتيات على البطولة، معتبرة أن ارتفاع عدد المشاركات يشجع اللاعبات على خوض المنافسات، ويسهم في تطوير مستوياتهن الفنية.

كما أشادت بمستوى التنظيم وحيادية الحكام وشفافية التحكيم، إلى جانب جودة الملاعب والتجهيزات المتاحة للمشاركين.

من جهته أشاد الدكتور عاشور، والد التوأم المصري، باستمرارية البطولة للعام الحادي عشر، معتبراً أن نجاحها يعود إلى تنوع فئاتها العمرية، وإتاحتها الفرصة أمام الذكور والإناث للمنافسة، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من العائلات المواطنة والمقيمة، موضحاً أن مجموعة الحبتور نجحت في توفير بطولة تستقطب أعداداً متزايدة من اللاعبين واللاعبات سنوياً، وتمنح المواهب الناشئة فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة.

وعلى صعيد النتائج شهدت منافسات فئة تحت 14 عاماً على ملاعب أكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون مواجهات، اتسمت بتقارب المستويات، أبرزها فوز إيفان شيتيكوف على سو شينيكوف بمجموعتين دون رد 6-0 و6-1.

وكان شيتيكوف قد تجاوز زكريا ساسي في مواجهة قوية، امتدت إلى ثلاث مجموعات، بنتيجة 4-6 و7-6 و11-9 في المجموعة الفاصلة، ليواصل مشواره في البطولة.

كما حقق كراجوري فوزاً على ويلدان تاسيم بمجموعتين دون رد 6-0 و6-0، فيما تغلب باكوشي على سامي خوري بنتيجة 6-1 و6-0.

وتتواصل منافسات البطولة حتى السادس من ديسمبر المقبل، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، في إطار جهود توسيع قاعدة ممارسة التنس، وإتاحة فرص المنافسة أمام المواهب الناشئة في الإمارات.