حقق منتخبنا الوطني للتنس تحت 16 سنة فوزاً مستحقاً على نظيره المنتخب العُماني بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الخليج للتنس المقامة حالياً في دولة الكويت، ليبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بانتصار يعكس جاهزية لاعبيه وطموحهم للمنافسة على اللقب.

وجاء الفوز الإماراتي بعد مواجهة تنافسية قوية، تبادل خلالها المنتخبان الفوز في مباراتي الفردي، قبل أن يحسم لاعبونا المواجهة في مباراة الزوجي الفاصلة، مقدمين أداءً مميزاً اتسم بالإصرار والتركيز والروح القتالية.

مثّل منتخبنا الوطني تحت 16 سنة في هذه المواجهة اللاعبون: راشد الجسمي، ومحمد آل علي، وعلي آل علي، وآلان رشاد، الذين قدموا أداءً مشرفاً عكس روح الفريق الواحد والإصرار على تحقيق الفوز ورفع راية الإمارات في هذا المحفل الخليجي.

يتجدد التحدي أمام منتخبنا الوطني تحت 16 سنة اليوم، عندما يلتقي نظيره المنتخب البحريني في مواجهته الثانية بالبطولة، متطلعاً إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في المنافسة.

وعلى صعيد منافسات الرجال، يستهل منتخب الإمارات الوطني مشواره في البطولة اليوم بمواجهة مرتقبة أمام المنتخب الكويتي، مستضيف البطولة، على الملعب الرئيسي بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس. ويتطلع لاعبونا إلى تقديم أداء قوي وتحقيق بداية إيجابية في أولى مواجهاتهم، في اختبار تنافسي مهم أمام المنتخب الكويتي وبين جماهيره.

ويضم منتخب الرجال اللاعبين حمد الجناحي، وعبدالله المرزوقي، وحمدان الجناحي، الذين يحملون طموحات التنس الإماراتي في المنافسة على اللقب وتقديم مستويات فنية تليق باسم دولة الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود اتحاد الإمارات للتنس والبادل الرامية إلى تطوير مستويات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية على الساحة الخليجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة التنس الإماراتي ومواصلة مسيرة الإنجازات الرياضية.