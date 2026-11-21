أقر اتحاد لاعبي التنس المحترفين، حزمة تغييرات واسعة على الهيكل المالي والتنظيمي لجولة الرجال، تستهدف رفع إجمالي المكافآت المالية المتاحة للاعبين إلى أكثر من 350 مليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 270 مليون دولار خلال العام الحالي، في خطوة تعد الأكبر من نوعها لتعزيز العوائد المالية وتحسين ظروف اللاعبين.

تأتي الزيادة ضمن مشروع «رؤية واحدة»، والذي يقوده رئيس الاتحاد أندريا غاودينزي، ويستند في مرحلته الأولى إلى تأسيس شركة جديدة باسم «إيه تي بي فنتشرز»، وتتولى تسويق الحقوق الإعلامية والتجارية وبيانات الجولة، بما يتيح مصادر دخل إضافية تنعكس على المكافآت المالية والمزايا المقدمة للاعبين.

وتتضمن الخطة ضخ نحو 100 مليون دولار إضافية في مستحقات اللاعبين، موزعة على زيادة صندوق المكافآت المرتبط بالأداء إلى 50 مليون دولار، مقارنة بـ21 مليوناً حالياً، إلى جانب تخصيص 25 مليون دولار مكافآت للتصنيف الختامي للموسم، و26 مليون دولار لصناديق التقاعد الخاصة باللاعبين.

تستهدف التعديلات حسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، تعزيز القيمة التنافسية لبطولات الماسترز 1000، من خلال ربط جزء أكبر من المكافآت بنتائج اللاعبين في هذه البطولات، بدلاً من الاعتماد حصرياً على ترتيبهم في نهاية الموسم، وبموجب النظام الجديد، سيكون المصنف الأول عالمياً مؤهلاً للحصول على مليوني دولار عن كل بطولة كبرى من هذه الفئة يشارك فيها.

كما قرر الاتحاد إلغاء شرط المشاركة في خمس بطولات كحد أدنى للحصول على المكافآت، في استجابة واضحة لمخاوف اللاعبين بشأن ضغط الروزنامة وكثرة المباريات، خصوصاً بعد تصريحات الإسباني كارلوس ألكاراز في سبتمبر الماضي، التي أشار فيها إلى عزمه تقليص مشاركاته مستقبلاً لحماية جسده وتجنب الإصابات.

جاءت هذه الخطوة أيضاً بعد غياب ألكاراز والإيطالي يانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، عن بطولة كندا المفتوحة هذا العام بسبب الإصابات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرة منظومة التنس الحالية على الحفاظ على حضور أبرز نجومها في البطولات الكبرى، وسط ازدحام جدول المنافسات.

ولم تقتصر التغييرات على الجوانب المالية، إذ تعهد الاتحاد بإعادة تنظيم الموسم بصورة تمنح اللاعبين فترات راحة إضافية، إلى جانب إطالة العطلة الفاصلة بين موسمين، بهدف الحد من مشكلات الإجهاد البدني والإصابات، مع الإشارة إلى أن التفاصيل النهائية للجدول الجديد لم تحسم بعد.

قال أندريا غاودينزي: النظام الجديد يمنح اللاعبين فرصة التركيز على جودة المشاركات بدلاً من كثرتها، موضحاً أن المكافآت ستصبح مرتبطة بصورة أكبر بالأداء في البطولات الكبرى، دون فرض عقوبات مالية على اللاعبين الذين يختارون تقليص عدد مشاركاتهم. وأضاف: أن النجوم أصحاب المستويات الأعلى يسهمون بصورة مباشرة في تعزيز القيمة التجارية للبطولات، ومن العادل أن يحصلوا على مكافآت تتناسب مع أدائهم ومساهمتهم في نجاح الجولة.

تعد الشركة، المرحلة الأولى من مشروع «رؤية واحدة»، الذي يطمح إلى توحيد منظومة التنس العالمية، التي تتوزع حالياً بين سبعة أطراف رئيسية، تشمل البطولات الأربع الكبرى، واتحاد لاعبي التنس المحترفين، ورابطة محترفات التنس، والاتحاد الدولي للعبة.

كشف غاودينزي، عن إجراء محادثات إيجابية مع منظمي البطولات الأربع الكبرى بشأن تأسيس كيان عالمي موحد لإدارة اللعبة، مشيراً إلى أن النقاشات تركز حالياً على إمكانية إنشاء مجلس موحد للاعبين، بما يعزز التنسيق بين الأطراف المختلفة.

ورغم أن الاتحاد قرر تأجيل حسم بعض الملفات، ومنها التفاصيل النهائية لجدول موسم 2028، ومقترح تقليص حجم بطولات الزوجي وخفض حصتها من إجمالي الجوائز المالية من 20 % إلى 10 %، فإن الإصلاحات الجديدة تمثل محاولة لإعادة التوازن بين المصالح التجارية وحقوق اللاعبين، وتوفير بيئة أكثر استدامة للنجوم في ظل تصاعد تحديات الإجهاد البدني وكثافة المنافسات.