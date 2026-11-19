تنطلق غداً الجمعة منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس، التي تستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وبمشاركة قياسية تبلغ 281 لاعباً ولاعبة، يتنافسون ضمن 11 فئة تشمل الأولاد والبنات تحت 12 و14 و16 و18 سنة، إلى جانب فئتي الرجال والسيدات المفتوحتين، وفئة الرجال للماسترز فوق 35 عاماً.

وتفتح البطولة باب المشاركة أمام المواطنين والمقيمين على حد سواء، في مختلف الفئات، لتواصل ترسيخ مكانتها كإحدى البطولات المجتمعية البارزة على أجندة التنس في دولة الإمارات.

وتأتي إقامة البطولة في إطار التزام مجموعة الحبتور المتواصل بدعم القطاع الرياضي، ورعاية المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال الرياضة.

وللعام الثالث على التوالي، تواصل البطولة تعاونها مع مبادرة MADO، المدعومة من شركة مبادلة، والتي توفر فرصاً إضافية للاعبي التنس الشباب المؤهلين، من خلال برامج وأنشطة تهدف إلى تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوياتهم الفنية. وتمنح المبادرة الفائزين المؤهلين في مختلف الفئات فرصة المشاركة في برنامج تدريبي متخصص في رياضة التنس، تنظمه شركة مبادلة بالتزامن مع بطولة التنس الاحترافية للسيدات التي تستضيفها إمارة أبو ظبي سنوياً خلال شهر فبراير.

من جانبه، أكد ليث العاني، الحكم العام للبطولة، أن الإقبال الكبير والمشاركة القياسية هذا العام استدعيا اعتماد ثلاثة مواقع لاستضافة المنافسات، وهي ملاعب منتجع الحبتور جراند، وملاعب نادي البلدية في الجداف، وملعب أكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون، مشيراً إلى أن منافسات الدورين الختاميين ستقام يومي 5 و6 ديسمبر على ملاعب منتجع الحبتور جراند.