النسخة الخامسة من بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات تنطلق 30 يناير المقبل

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع رابطة محترفات التنس منافسات النسخة الخامسة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة خلال الفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير المقبلين بمجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، وتتوج هذه النسخة مسيرة التطور الذي حققته البطولة؛ إذ استقطبت أكثر من 60 ألف مشجع خلال عام 2026، بما يعكس الإقبال المتزايد من عشاق التنس والعائلات.

وتحت شعار البطولة «خمس سنوات من التميز.. إثارة في الملعب، أثرٌ في المجتمع، ونسخة هي الأقوى»، رسّخت البطولة مكانتها محطة رئيسية ضمن أجندة التنس العالمية؛ بالجمع بين أقوى المنافسات النسائية والأنشطة الترفيهية والمجتمعية، لتمنح عشاق الرياضة في دولة الإمارات والشرق الأوسط فرصةً لمشاهدة أفضل لاعبات التنس في العالم.

وتشهد نسخة 2027 في العاصمة أبوظبي، مشاركة 28 لاعبة في منافسات الفردي و16 فريقاً في منافسات الزوجي، حيث يتنافسن خلال 8 أيام للفوز بجوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار، إلى جانب حصد نقاط مهمة ضمن تصنيف رابطة محترفات التنس.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تُثبت أبوظبي مجدداً ريادتها وجهة حاضنة لأهم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتأتي النسخة الخامسة من هذه البطولة امتداداً طبيعياً لمسيرة حافلة بالمنجزات فقد حققت البطولة قفزات نوعية لتغدو اليوم دعامة أساسية للنهوض برياضة التنس.

وأضاف: لا يقتصر الأثر الذي تتركه البطولة على متعة المنافسات العالمية فحسب، بل تمتد أبعادها لتشكل محركاً فاعلاً لتعزيز التلاحم المجتمعي، وصقل مهارات المواهب الناشئة، وهو ما ينسجم تماماً مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة لكافة أفراد المجتمع.

وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: تترجم هذه البطولة التزامنا الدائم بدعم رياضة التنس، وسعينا الحثيث لإحداث بصمة إيجابية ملموسة في نسيج مجتمعنا.. فاستقطاب العاصمة لنخبة لاعبات العالم يجعل من هذا الحدث منبراً ملهماً لشبابنا، ودافعاً قوياً لهم للانخراط في الميادين الرياضية، فضلاً عن كونه مساحةً لتعزيز أواصر التواصل المجتمعي وسط أجواء مفعمة بالحماس.

وأضاف: ومع انطلاق نسختها الخامسة، نمضي قُدماً مع شركائنا لتعزيز المكتسبات التي تحققت، وفتح آفاق أرحب أمام أجيال الغد، سعياً منا لبناء إرث مستدام تتجاوز أصداؤه حدود الملاعب الرياضية.

وقال نايجل جوبتا، مدير البطولة في «ماري»، الشركة المنظمة للبطولة: تمثل النسخة الخامسة محطةً مهمةً لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، لكن ما يثير حماسنا حقاً هو التطور السريع الذي حققته البطولة خلال وقت قصير لقد كان حضور أكثر من 60 ألف مشجع في عام 2026 إنجازاً استثنائياً، ودليلاً واضحاً على شغف الجمهور في أبوظبي بمتابعة أرقى منافسات التنس العالمية، وتأكيداً على نجاح تجربة المشجعين التي حرصنا على تقديمها.

وأضاف: أصبحت قرية البطولة وجهةً بحد ذاتها، حيث تجمع مجتمعاً متزايداً من المشجعين واللاعبين الصغار والعائلات للاستمتاع بكافة الفعاليات والأجواء المرافقة للمباريات.. لقد صنعنا حدثاً يتخطى حدود الملعب، ونحن عازمون البناء على هذا النجاح لتقديم تجربة أكثر تميزاً في النسخة الخامسة، ومواصلة تطوير البطولة في السنوات المقبلة.