سيرينا ويليامز تنضم إلى عائلة «باربي»

انضمت أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، إلى قائمة الرياضيات اللواتي حصلن على دمى «باربي» مستوحاة من مسيرتهن وإنجازاتهن، بعدما اختارتها شركة «ماتيل» ضمن سلسلة «القدوة»، التي تستهدف إلهام الأجيال الجديدة وتسليط الضوء على نماذج نسائية بارزة في عالم الرياضة.

وقالت سيرينا، الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى: إن رؤيتها مجسدة في دمية «باربي» تحمل رسالة تتجاوز الاحتفاء بإنجازاتها، موضحة: «أريد أن ترى كل فتاة صغيرة تلعب بهذه الدمية عالماً من الإمكانيات».

ولا تعد سيرينا أولى نجمات التنس اللواتي حصلن على هذا التكريم، إذ سبقتها شقيقتها فينوس ويليامز، المتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والتي ظهرت دميتها بملابس بيضاء مستوحاة من إطلالتها خلال تتويجها ببطولة ويمبلدون عام 2007.

وأعربت فينوس عن سعادتها بهذا التكريم، معربة عن أملها في أن يشجع الفتيات على التعبير عن أنفسهن والإيمان بقدراتهن الرياضية والشخصية.

وامتدت مبادرة «ماتيل» إلى رياضات أخرى، لتشمل مجموعة من البطلات اللواتي تركن بصمات بارزة في مختلف المنافسات، من المبارزة والجمباز إلى السباحة وألعاب القوى والكريكيت وركوب الأمواج.

وتبرز الإيطالية بيبي فيو، بطلة المبارزة البارالمبية، التي حصلت على دمية خاصة بها في عام 2019 ضمن مشروع «دريم جاب»، ثم ظهرت مجدداً في عام 2023 بدمية ترتدي زي أكاديميتها الرياضية، وجرى طرحها في مزاد خيري لدعم مؤسسة «أرت 4 سبورت»، التي تساعد الشباب من ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضة.

كما حصلت الإيطالية سارة غاما، قائدة يوفنتوس ومنتخب بلادها لكرة القدم للسيدات، على دمية تكريمية عام 2018 ضمن حملة «شيرو»، التي تحتفي بالنساء الملهمات للأجيال الجديدة.

وشملت القائمة أيضاً مواطنتها السباحة فيديريكا بيليغريني، التي اختيرت ضمن سلسلة «رولي موديل باربي» لعام 2024، قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تقديراً لمسيرتها الرياضية وإنجازاتها، ولتكون مصدر إلهام للفتيات وتشجيعهن على الحلم الكبير.

وفي الكريكيت، دخلت الهندية سمريتي ماندانا التاريخ بوصفها أول لاعبة في هذه الرياضة تحصل على دمية «باربي» تكريمية، وذلك في 5 مارس 2026، ضمن مبادرة «باربي دريم تيم»، وجسدت الدمية بزي المنتخب الهندي، حاملة الرقم 18 واسم اللاعبة، مع مضرب وقفازات مصغرة.

وضمت قائمة بطلات الرياضة أيضاً البرازيلية ريبيكا أندرادي، نجمة الجمباز الفني، التي تألقت في أولمبياد باريس 2024 بحصد أربع ميداليات، بواقع ذهبية في الحركات الأرضية، وفضيتين في حصان القفز والفردي العام، وبرونزية الفرق.

كما حصلت البولندية إيفا سفوبودا، بطلة ألعاب القوى، والأسترالية ستيفاني غيلمور، إحدى أبرز نجمات ركوب الأمواج، على دمى تكريمية ضمن مبادرات «ماتيل» للاحتفاء بالرياضيات الملهمات. وجُسدت غيلمور ببدلة ركوب الأمواج ولوح مصغر، فيما جاءت دمية ماندانا بزي الكريكيت ومستلزماته.

وتؤكد هذه المبادرات أن دمى «باربي» لم تعد تقتصر على تقديم شخصيات خيالية، بل أصبحت وسيلة للاحتفاء بنماذج نسائية حققت إنجازات استثنائية، وتقديم قصص نجاح قادرة على تشجيع الفتيات على دخول عالم الرياضة، وتجاوز الحواجز، والإيمان بإمكاناتهن لتحقيق الطموحات.