200 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة مادو للتنس الأرضي بالفجيرة

شهد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس، أمس، بحضور عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس ادارة النادي، جانباً من منافسات اليوم الختامي لمنافسات بطولة مادو الثانية للتنس، التي أُقيمت برعاية نادي الفجيرة للتنس وتحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، يمثلون عدداً من إمارات الدولة، وسط منافسات قوية ومستويات فنية متقاربة.

وشهدت البطولة منافسات في الفئات العمرية للأولاد تحت 12 و14 و16 عاماً، والبنات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب منافسات الرجال والسيدات المفتوحة، وبطولة الرواد لفوق 35 عاماً، وسط مباريات اتسمت بالإثارة والندية وتقارب المستويات.

من جانبه، أعرب عبد الغفور بهروزيان عن ارتياحه للنجاح الذي حققته بطولة مادو الثانية للتنس، مشيداً بمستوى التنظيم والنتائج والمنافسات، ومؤكداً أن البطولة شهدت مستويات فنية متميزة في مختلف الفئات، مثمناً حضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، وودعمه اهتمامه المستمر بالبطولة.

واشار بهروزيان إلى أن المنافسات شهدت حضوراً ومشاركة لافتة، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق في هذه النسخة، بما يسهم في تطوير البطولات المقبلة ورفع مستواها. وأوضح أن اللاعبين يمثلون محور الاهتمام، لافتاً إلى حرصه على الاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول البطولة، والتعرف إلى الجوانب التي يمكن تطويرها وتحسينها مستقبلاً.

وأضاف أن انطباعات المشاركين جاءت إيجابية، حيث أبدوا ارتياحهم لمستوى التنظيم وجودة الملاعب، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل الرياضي يظل قابلاً للتطوير والتحسين، وأن الطموح يتمثل في تنظيم نسخ مقبلة بمستويات أكبر وأفضل.

كما أشاد بالعلاقة المتميزة مع اتحاد الإمارات للتنس، مؤكداً أن الإشادة التي حظيت بها البطولة من الاتحاد تعكس المستوى الفني والتنظيمي الذي ظهرت به المنافسات، وموجهاً الشكر إلى جميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح البطولة.

كما أكد الكابتن ليث العاني، الحكم العام للبطولة، أن بطولة مادو الثانية للتنس حققت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني، مشيراً إلى أن المنافسات شهدت مشاركة واسعة وتنافساً قوياً بين اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

وأشار العاني إلى أن منافسات البطولة اتسمت بارتفاع المستوى الفني والإثارة والندية وتقارب النتائج، ما أسهم في تقديم مباريات قوية عكست جاهزية اللاعبين واللاعبات ومستوى المنافسة الذي شهدته مختلف الفئات، مشيداً بنادي الفجيرة للتنس على استضافة البطولة، مثمناً جهوده في تنظيم واستضافة البطولات المحلية والدولية، ومؤكداً أن نجاح البطولة يعكس أهمية استمرار مثل هذه المنافسات في دعم وتطوير رياضة التنس وتعزيز قاعدة ممارسيها في الدولة.

وأعرب عدد من المشاركين في البطولة عن سعادتهم بالمشاركة في منافسات النسخة الثانية، مؤكدين أن البطولة وفرت أجواءً تنافسية مميزة، وأن تقارب المستويات بين اللاعبين أسهم في تقديم مباريات قوية ومثيرة.

وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وتجهيز الملاعب، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البطولات التي تتيح للاعبين من مختلف الأعمار والمستويات فرصة المنافسة والاحتكاك وتطوير مهاراتهم، إلى جانب تعزيز حضور رياضة التنس في إمارة الفجيرة.

واختُتمت البطولة بتتويج أصحاب المراكز الأولى والثانية في الفئات العمرية للأولاد، والبنات إلى جانب منافسات الرجال والسيدات المفتوحة، وبطولة الرواد فوق 35 عاماً، في أجواء احتفالية عكست النجاح الذي حققته المنافسات، وسط تطلعات إلى مواصلة تنظيم البطولة وتوسيع نطاق المشاركة ورفع مستواها الفني في النسخ المقبلة.