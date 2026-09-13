ريباكينا.. ألم القدم وضعها على عرش أمريكا المفتوحة

من عدم القدرة على المشي دون ألم إلى رفع كأس أمريكا المفتوحة واعتلاء صدارة التصنيف العالمي، كتبت إيلينا ريباكينا واحدة من أكثر قصص البطولة إثارة، بعدما توجت بلقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.

ووصلت اللاعبة الكازاخستانية، البالغة 27 عاماً، إلى نيويورك وهي تعاني إصابة مؤلمة في قدمها، تفاقمت خلال ربع نهائي بطولة سينسيناتي أمام إيغا شفياتيك، قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق البطولة.

وقالت ريباكينا: لم أكن أعرف كيف ستكون الأمور يوماً بعد يوم. وصلنا إلى نيويورك وأجرينا فحصاً بالرنين المغناطيسي، ولم يكن الوضع يبدو جيداً، ولم أستطع حتى المشي خلال الأيام التالية دون ألم. ورغم ذلك، قررت خوض البطولة، مستفيدة من خطة علاج واستشفاء وضعها فريقها بالتعاون مع طبيبة في أستراليا، وابتعدت عن التدريبات على الملعب لمدة أسبوع، واكتفت بجلسات استشفاء يومية في صالة الألعاب الرياضية، إلى جانب محاولات تغيير أجواء التوتر بالخروج للعشاء والسينما.

بمجرد انطلاق المنافسات، بدت الإصابة وكأنها لم تعد عائقاً أمامها، بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية دون خسارة أي مجموعة، من بينها الفوز على اليابانية نعومي أوساكا، صاحبة أربعة ألقاب كبرى.

وفي الأدوار الحاسمة، تغلبت على البطلة الأولمبية تشنغ تشينوين في ربع النهائي، ثم المصنفة الثالثة كوكو غوف في نصف النهائي، قبل أن تتفوق على حاملة اللقب مرتين أرينا سابالينكا 6-4 و5-7 و6-2 في النهائي.

ورغم أن إرسال ريباكينا الأول لم يتجاوز 27% في المجموعة الأولى، فإنها فازت بـ22 من أصل 30 نقطة خلف إرسالها، وحافظت على هدوئها حتى حسمت المجموعة الفاصلة، وعندما كانت على بُعد نقطة واحدة من اللقب، وبعد ارتكابها خطأين مزدوجين، أطلقت إرسالها الساحق الثاني عشر في المباراة لتحسم التتويج.

وبذلك، باتت ريباكينا اللاعبة رقم 30 التي تتصدر التصنيف العالمي، خلف سابالينكا التي احتفظت بالصدارة 99 أسبوعاً، كما أضافت لقب أمريكا المفتوحة إلى ويمبلدون 2022 وأستراليا المفتوحة 2026، لتصبح بحاجة إلى لقب رولان غاروس فقط لاستكمال ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

وقالت ريباكينا بعد التتويج: كنت سيئة الحظ للغاية بسبب الإصابة، لكنني فخورة جداً، وما زلت لا أصدق ذلك، وترى لورا روبسون أن ريباكينا قادرة على الفوز بالعديد من البطولات الكبرى، خصوصاً على الملاعب الصلبة، عندما يكون إرسالها واستقبالها في أفضل حالاتهما.