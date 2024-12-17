نخبة المصنفات يشاركن في النسخة 25 لـ«سوق دبي الحرة للتنس»

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن احتفائها بالدورة 25 من بطولة السيدات بمشاركة باقة من أبرز نجمات التنس على مستوى العالم، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، وإيغا شفيونتيك، الفائزة بألقاب بطولات غراند سلام الكبرى في خمس مناسبات، وجاسمين باوليني، حاملة لقب بطولات سوق دبي الحرة للتنس لعام 2024.

وتضم قائمة المشاركات في البطولة المرتقبة أيضاً كلاً من باربورا كريجيكوفا، حاملة لقب بطولة دبي سابقاً، والمصنفة الخامسة عالمياً تشينوين تشنغ، والتي دخلت التاريخ بتحقيقها أول ميدالية ذهبية للصين في منافسات فردي السيدات في أولمبياد باريس في وقتٍ سابق من العام الجاري، وداريا كاساتكينا، الواصلة إلى نهائي بطولة دبي لعام 2018، وجيسيكا بيغولا، التي نجحت في الوصول إلى نصف نهائي بطولة دبي لعام 2023.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة:

«يتزامن هذا الإنجاز الكبير مع احتفالاتنا بالدورة 25 لبطولة السيدات هنا في دبي. ويؤكد إدراج البطولة ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس العام الماضي على نوعية المواهب التي دأبت البطولة على استقطابها دائماً. ومع تأكيد مشاركة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي في الدورة المرتقبة، ترسخ دبي مكانتها من جديد بصفتها وجهة رائدة على مستوى منافسات التنس العالمية».

وقال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ونائب المدير العام في سوق دبي الحرة: يسعدنا أن تستضيف المنافسات في دبي هذا العدد الكبير من أفضل لاعبات التنس على مستوى العالم، بينما نحتفي بهذا الإنجاز البارز في تاريخ البطولة. وتواصل بطولة السيدات تطورها عاماً بعد عام، ونعدكم بأن تكون دورة عام 2025 استثنائية بكل ما فيها.