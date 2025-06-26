اتحاد التنس ينظم معسكراً تدريبياً لمنتخبي الناشئين والشباب في إسبانيا

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس إقامة معسكر تدريبي لمنتخب الإمارات للناشئين والشباب في إسبانيا من 21 يوليو حتى9 أغسطس المقبلين، استعداداً للمشاركة في البطولات المقبلة، وتأتي في واجهتها بطولة الخليج سبتمبر 2025.

ويضم وفد المنتخب 5 لاعبين هم: مروان ناصر المرزوقي، وعبدالرحمن عدنان المرزوقي، ومحمد صالح آل علي، وعبدالله الجناحي، وعلي صالح آل علي.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن تنظيم المعسكر يأتي وفقاً للخطة الفنية للاتحاد بتوفير أجواء رياضية وبيئة فنية، بهدف تطوير المردود الفني لمنتخباتنا الوطنية، من خلال الاحتكاك مع اللاعبين الموجودين في المعسكر التدريبي، وصولاً للجاهزية الفنية الكاملة، وذلك وفقاً للخطة الفنية المعتمدة، مبيناً أن المعسكر التدريبي يؤمن للاعبين خوض أكبر عدد ممكن من المباريات لاكتساب المزيد من الخبرة، وبما يسهم بتحقيق الفائدة المرجوة.

من جهته قال اللاعب الدولي، عمر بهروزيان العوضي: «التحاق اللاعبين بالمعسكرات التدريبية الخارجية يوفر بيئة تدريبية مثالية للاستعداد للبطولات».