سابالينكا تخطف أنظار «رولان غاروس» بمجوهرات تتجاوز 120 ألف إسترليني

تواصل أرينا سابالينكا، بطلة أربع بطولات غراند سلام والمصنفة الأولى عالمياً، لفت الأنظار خارج الملعب كما داخله، وذلك قبل انطلاق مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة، والتي تبلغ قيمة مجموعتها الخاصة من المجوهرات حوالي 120 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تهديد المصنفة الأولى عالمياً بمقاطعة البطولة بسبب ملف الجوائز المالية.



وتستعد سابالينكا للظهور على ملعب فيليب شاترييه في الدور الأول من البطولة، وسط أجواء من الترقب، حيث من المقرر أن تخوض مواجهة أمام جيسيكا بوزاس اليوم، في وقت يحيط بها اهتمام إعلامي كبير سواء من ناحية الأداء الرياضي أو الإطلالة الخاصة.



وتشتهر النجمة البيلاروسية بظهورها بمظهر لافت داخل البطولات الكبرى، إذ سبق أن ارتدت في بطولة أستراليا المفتوحة قلادة مرصعة بحجر ياقوت أزرق عيار 4.3 قراريط مع أقراط متطابقة من الماس والياقوت، بصفتها الوجه الإعلاني لمصمم نيويورك «ماتيريال غود»، على أن تواصل ارتداء تصاميم الدار في بقية بطولات الجراند سلام هذا الموسم.



وفي رولان غاروس، ستظهر سابالينكا بمجموعة مجوهرات فاخرة تضم ثلاثة عقود وأقراطاً متطابقة، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومزيج من الألماس والعقيق، بإجمالي يقدر بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.



وتتكون الإطلالة من عقد يحتوي على 4.75 قراريط من الماس و49.16 قيراطاً من العقيق بقيمة 27 ألف جنيه إسترليني، وعقد متوسط يضم 9.18 قراريط من الماس و72.96 قيراطاً من العقيق بقيمة 39,250 جنيهاً إسترلينياً، إلى جانب عقد ثالث اختياري يضم 8.58 قراريط من الماس و81.64 قيراطاً من العقيق بقيمة 34 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى أقراط مرصعة بالألماس والعقيق بقيمة 9,250 جنيهاً إسترلينياً.



وتبلغ القيمة الإجمالية للمجموعة الكاملة نحو 120 ألف جنيه إسترليني، حيث يتم تزويد المصنفة الأولى عالمياً بعدة خيارات من القلائد والأقراط بحسب الإطلالة التي تختارها خلال البطولة.

وقال متحدث باسم دار «ماتيريال غود» إن التصاميم مستوحاة من ملاعب الطين الأحمر في رولان غاروس، مؤكداً أن العقيق بدرجاته الحمراء والصَدِئة يمثل العنصر الجمالي الأبرز في مجموعة سابالينكا لهذا الحدث.



وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى الجدل الذي أثارته سابالينكا قبل انطلاق البطولة بعدما قلصت التزاماتها الإعلامية في إطار احتجاج من عدد من النجوم على نظام توزيع الجوائز، حيث يطالب اللاعبون بزيادة نسبة العائدات بدلاً من الوضع الحالي الذي يبلغ نحو 15% من إيرادات البطولة.



وقالت سابالينكا: «بصفتي المصنفة الأولى عالمياً، علي أن أدافع عن اللاعبات الأقل تصنيفاً وأناضل من أجلهن، الأمر لا يتعلق بي بل باللاعبات اللواتي يعانين».

كما ظهرت سابالينكا بإطلالة لافتة ببدلة حمراء شفافة من نايكي، وعلقت على إنستغرام بعبارة مستوحاة من فيلم «ذا إنكريدبلز»: «أين بدلة الأبطال الخارقين الخاصة بي؟».