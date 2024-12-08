نهائي «تحدي الحبتور» الدولية الـ 27 لتنس السيدات اليوم

تشهد ملاعب منتجع الحبتور جراند بالجميرا عصر اليوم نهائي تحدي الحبتور الدولية الـ 27 لتنس السيدات فردي وزوجي، وتأهل إلى نهائي بطولة الزوجي، الثنائي المصنف الأول والمكون من التشيكية انستازيا ديبويك والروسية انستازيا تيخونوفا على حساب الزوجي الروسية تاتانيا روزوروفا والكرواتية تارا ورث، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 4، 6 - 4، وعلى صعيد الفردي تأهلت إلى نهائي البطولة اللاعبة البريطانية جودي باريتش على حساب اللاعبة الصاعدة البلجيكية بصوفيا كوستولسوو بمجموعتين دون رد.

من جهته، أشاد ليث العاني، رئيس حكام البطولة بمراقبي الخطوط الذين بذلوا جهوداً كبيرة وهم 14 شخصاً يمثلون خمس جنسيات، حيث استعانت اللجنة المنظمة بطاقم حكام فلبيني وعراقي ومصري وتونسي وصيني.