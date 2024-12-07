نصف نهائي «تحدي الحبتور لتنس السيدات» اليوم

ينطلق، اليوم، الدور نصف النهائي للفردي والزوجي في بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ27 لتنس السيدات، وكانت مباريات يوم أمس قد أسفرت عن فوز البريطانية جودي بارتيش على الفرنسية أماندين هيث 2 - 1 بعد مباراة استمرت ساعة و28 دقيقة.

وساعد الدعم الجماهيري الفلبينية ألكسندرا إيللا المصنفة رقم 4 على قلب خسارتها بعد تأخرها بمجموعة أمام منافستها اليابانية كيوكا أوايورا لتفوز بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة ستة أشواط مقابل أربعة، وستة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت ساعتين و12 دقيقة.

وأشاد الحكم الدولي المصري رامي عبدالحليم بالتنظيم الرائع الذي تشهده بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات، الذي يليق باسم دبي ويعتبرها من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة.