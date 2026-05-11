170 لاعباً ولاعبة في انطلاقة مهرجان الفجيرة للتنس

انطلقت في ملاعب التنس بنادي الفجيرة للتنس بطولة مهرجان الفجيرة المحلية والتصنيفية للتنس، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس، وسط أجواء حماسية ومميزة، ومشاركة واسعة من اللاعبين من كلا الجنسين، وشهدت المنافسات في الجولات الأولى مستويات فنية تعكس قيمة التنس في دولة الإمارات وتطور رياضة التنس في الإمارة.



تشهد البطولة مشاركة 170 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين، يتنافسون ضمن فئات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إضافة إلى فئات الرجال والسيدات والكبار، ما يمنح المنافسات تنوعاً وقوة كبيرة. وتُعد البطولة ثاني أكبر بطولة على مستوى الدولة بعد بطولة الحبتور، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققته في نسختها الأولى.



تقام البطولة برعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، في خطوة تعزز من انتشار اللعبة ودعم المواهب الرياضية.



تقام البطولة لأول مرة في الفجيرة بهدف نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، حيث كشفت عن العديد من المهارات الواعدة، مستفيدة من البنية التحتية المتميزة لنادي تنس الفجيرة، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي أضفى على الحدث طابعاً مميزاً.



وتتطلع اللجنة المنظمة إلى أن تحقق البطولة نجاحاً بارزاً في استقطاب المواهب، ما يعزز مكانة الفجيرة منصة مهمة لاكتشاف وتطوير اللاعبين، ويدعم توجه الإمارة نحو ترسيخ حضورها على خريطة الرياضة المحلية، كما تضيف هذه البطولة التنوع النوعي والفني لبطولات التنس التي ينظمها النادي، حيث استقطبت البطولات الدولية للشباب، وبطولات المحترفين للسيدات والرجال.