الحبتور يشيد بمستوى المشاركات في «تحدي التنس»

أشاد خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور بالمستوى الفني للاعبات المشاركات في النسخة الـ27 من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات.

وقال: إن ما شاهدناه في دور الـ 16 ودور الثمانية يثلج الصدور سواء على صعيد الفردي أو الزوجي، فقد أظهرت البطولة أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبات اللاتي سوف يسطع نجمهن في سماء العالمية في المستقبل القريب، وهو ما نتمناه لأن هدفنا من إقامة هذه البطولة هو تمكين اللاعبات الصاعدات من شق طريقهن وعبور جسر العالمية.

ونوه الحبتور بأن دولة الإمارات اعتادت أن تقدم الكثير من الدعم والمساندة لكافة الرياضيين والرياضيات بدون تمييز وبما يجسد روح التعايش بين الشعوب، كما أن اللقاءات الرياضية ترسخ القيم والمبادئ التي تسمو بالأخلاق ولعل المنافسات الرياضية هي البوتقة التي تنصهر فيها هذه القيم السامية والنبيلة.

ومن نتائج البطولة نحت اللاعبة البريطانية جودي بارتيش (الحاصلة على بطاقة دعوة) في تخطي اللاعبة السلوفاكية فيكتوريا هورن كاكوفا 2 - 1، وتغلبت البلجيكية صوفيا كوستلس على البيلروسية ايفالينا لاسككينتش 2 - 1، وفي المباراة الثالثة وهي روسية خالصة فازت تيتانا بروزوريفا على مواطنتها ايلينا بريكينا المصنفة الخامسة على البطولة 2 - 0.