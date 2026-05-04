ديوكوفيتش وسابالينكا يقودان تمرد نجوم التنس

أعرب عدد من أبرز نجوم التنس في العالم، يتقدمهم نوفاك ديوكوفيتش ويانيك سينر وأرينا سابالينكا وكوكو غوف، عن استيائهم من قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، المقررة لاحقاً هذا الشهر، وذلك في بيان مشترك أثار جدلاً واسعاً داخل أوساط اللعبة.



واللاعبون المصنفون ضمن أفضل 20 في العالم كما أشارت صحيفة «الغارديان»، أكدوا أن العائدات المالية لا تعكس حجم الإيرادات المتزايدة للبطولات الأربع الكبرى، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة النظر في نظام توزيع الأرباح، إلى جانب تحسين برامج الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، ومنح اللاعبين دوراً أكبر في وضع جدول المنافسات.



وجاء في البيان أن بطولة رولان غاروس حققت إيرادات بلغت 395 مليون يورو في عام 2025 بزيادة 14%، بينما لم تتجاوز زيادة الجوائز المالية 5.4%، ما أدى إلى تراجع حصة اللاعبين إلى 14.3% فقط من إجمالي الإيرادات، رغم مساهمتهم المباشرة في صناعة هذه العوائد.



وبحسب المعطيات، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات نسخة هذا العام 400 مليون يورو، في حين تبقى نسبة الجوائز أقل من 15%، وهو ما يعتبره اللاعبون بعيداً عن مطلبهم الذي يقضي برفع الحصة إلى نحو 22%، بما يتماشى مع معايير بطولات رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس.



والبيان لم يقتصر على الجانب المالي، بل تطرق أيضاً إلى ما وصفه اللاعبون بـ«المشكلات الهيكلية»، وعلى رأسها غياب التشاور الرسمي مع اللاعبين بشأن القرارات التنظيمية، وعدم إحراز أي تقدم في ملف رفاهية اللاعبين، وأكد الموقعون أن استمرار تجاهل مطالبهم يعكس نظاماً لا يمنح لاعبي التنس الدور الذي يستحقونه في صناعة نجاح هذه الرياضة.



ومن المنتظر أن تتصاعد حدة النقاش خلال بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، حيث يتوقع أن يواصل عدد من اللاعبين، من بينهم بن شيلتون وجيسيكا بيجولا، التعبير عن اعتراضاتهم علناً على سياسات البطولات الكبرى.