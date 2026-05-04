الروح الإيجابية في شرطة دبي تختتم بطولة البادل تنس المجتمعية

اختتم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بطولة البادل تنس المجتمعية، التي نظمها المجلس بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة، بمشاركة 55 لاعباً يمثلون مختلف شرائح المجتمع. وجاء تنظيم الفعالية المجتمعية انسجاماً مع أهداف عام الأسرة 2026، والتي تسعى إلى إطلاق مبادرات تعزز القيم الأسرية وتدعم أسلوب الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، وقد شكلت الفعالية نموذجاً ناجحاً لدمج الرياضة بالحياة العائلية، حيث أتاحت الفرصة للآباء والأبناء لخوض تجربة رياضية مشتركة تعزز روح التعاون والتواصل بينهم، إلى جانب غرس ثقافة النشاط البدني لدى الأجيال الجديدة.



وأكدت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، أن تنظيم بطولة البادل تنس المجتمعية يأتي في إطار حرص المجلس على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مفاهيم التلاحم الأسري وتعزيز جودة الحياة لدى أفراد المجتمع، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». وأوضحت أن المجلس يولي أهمية خاصة لتنظيم فعاليات تجمع بين البعد الرياضي والاجتماعي، بما يعزز من الروابط بين أفراد الأسرة، ويشجع على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.



وأكدت أن مجلس الروح الإيجابية مستمر في إطلاق مبادرات مبتكرة تدعم توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزز من جودة حياة الأفراد. موجهة شكرها لكافة الشركاء نظير دعمهم لتحقيق أهداف المجلس الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي.



وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة التي جمعت بين التنافس الرياضي والروح العائلية، مشيدين بالمستوى التنظيمي المتميز للحدث، ومؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الرياضة كأسلوب حياة وتدعم القيم الأسرية في المجتمع.