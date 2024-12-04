مفاجأتان مدويتان في «تحدي الحبتور لتنس السيدات»

شهدت ثاني أيام بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات مفاجأتين مدويتين بخروج حاملة اللقب ووصيفة البطولة على يد لاعبتين مغمورتين ومتأهلتين من الدور التأهيلي قبل يومين لتعلن عن بطل جديد للنسخة الـ27 والذي تنتظره نتائج المباريات المقبلة.

وخسرت حاملة اللقب الروسية انستازيا تيخونوفا على يد اليابانية مي ياما جوتشي 1 - 2، كما خسرت الهولندية اريان هارتونو وصيفة العام الماضي على يد البلجيكية صوفيا الصاعدة من الدور التأهيلي 2 - 0.

وفازت اللاعبة التركية برفو سينجيز على الكرواتية الصاعدة من التأهيلي تارا 2 - 0.

أما على صعيد الزوجي فقد أسفرت القرعة عن مواجهة الزوجي المكون من التشيكية انستازيا والروسية انستازيا تيخانوفا ضد الزوجي المكون من السلوفينية دليلا والروسية بولينا.

وقالت نورا بدوي مديرة البطولة: «نحن في مجموعة الحبتور نعشق التحدي ونصنع النجاح من رحم المعاناة، ولقد سبق أن واجهنا أكبر محنة في العالم وهي جائحة كوفيد 19، ونجحنا بشهادة الجميع ، والبطولة تسير وفق ما خططنا لها بل وأفضل بفضل توجيهات خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور».