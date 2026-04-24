نادال يتدرب مع نجوم ريال مدريد

عاد النجم المعتزل رافاييل نادال إلى ملاعب التنس يوم الخميس، وتحديدًا داخل ملعب سانتياجو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وقد أقامت بطولة مدريد للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة ملعبًا مؤقتًا بمعقل الفريق الملكي، وسيسمح للاعبين بالتدرب عليه حتى 30 أبريل / نيسان الجاري.

ويُعد نادال، المشجع المتعصب لريال مدريد، اللاعب الأكثر تتويجًا في بطولة مدريد المفتوحة، حيث توج النجم الإسباني بها خمس مرات.

وشارك نادال مع حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، في حصة تدريبية ودية ضد المصنف الأول عالميًا، الإيطالي يانيك سينر، ولاعب وسط ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام.

وحرص بيلينغهام على متابعة فعاليات بطولة مدريد المفتوحة، الأربعاء الماضي، لمشاهدة النجم الإسباني الشاب رافاييل جودار، وهو يحقق الفوز في أول مشاركة له في البطولة.

وتقام المسابقة في مجمع كاخا ماجيكا للتنس بالعاصمة الإسبانية.

وكتب نادال على حسابه في تطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي: «كان من المميز جدًا الاستمتاع بهذا الملعب الفريد في برنابيو».

كما حضرت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الرابعة في منافسات فردي السيدات، فعاليات ملعب برنابيو.