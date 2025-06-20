طيران الإمارات تمدّد الشراكة مع رابطة محترفي التنس حتى 2030

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد شراكتها العالمية المميزة مع جولة رابطة محترفي التنس، حيث ستواصل الناقلة دورها بصفتها الشريك الرئيسي والناقل الرسمي للرابطة حتى عام 2030.

ومنذ بدء التعاون بين الطرفين في عام 2013، نجحت طيران الإمارات ورابطة محترفي التنس في بناء واحدة من أطول وأبرز الشراكات في عالم التنس الاحترافي.

وسوف تواصل طيران الإمارات تقديم ضيافتها الراقية في نحو 60 بطولة لرابطة محترفي التنس التي تُقام سنوياً عبر القارات الست، كما سيبقى شعار الناقلة على شِبَاك الملاعب جزءاً مميزاً من تجربة المشاهدة لملايين المشجعين حول العالم، وستستمر طيران الإمارات في الاستفادة من حقوق تسويقية بارزة وفرص واسعة لعرض علامتها التجارية، مما يعزز حضورها القوي في عالم التنس.

واعتباراً من عام 2026، ستعزز طيران الإمارات حضور علامتها التجارية بشكل أكبر، حيث ستصبح أول شريك رسمي لشارة الحكام في تاريخ رابطة محترفي التنس.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لالتزام طيران الإمارات بدعم التحكيم الرياضي في العديد من رعاياتها العالمية الكبرى، بما في ذلك الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، والمجلس الدولي للكريكيت، ومنظمة عالم الرجبي، والاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، وسباقات بطولة SailGP.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: «يشكّل الانتشار العالمي المتنامي لجولات رابطة محترفي التنس منصة قوية لطيران الإمارات لتعزيز تواصلها مع جماهير التنس حول العالم، وترسيخ حضور علامتها التجارية بشكل أصيل ومستدام في هذه الرياضة.

ومن خلال ضيافتنا الرفيعة وحضورنا الميداني الفاعل في أبرز البطولات العالمية، فإننا نواصل تعزيز علاقتنا مع عملائنا المخلصين ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق هذه الشراكة بالتعاون الوثيق مع رابطة محترفي التنس، ضمن جهودنا لترسيخ حضور طيران الإمارات في عالم التنس».

وقال دانييلي سانو، الرئيس التنفيذي للأعمال في رابطة محترفي التنس: «لطالما كانت طيران الإمارات حاضرة بقوة في جولات رابطة محترفي التنس لأكثر من عقد، ويُمثل هذا التمديد لحظة مهمة للطرفين، حيث يعكس قوة العلاقة التي بنيناها معاً على مدار السنوات.

تشهد جولات رابطة محترفي التنس حالياً أرقام حضور قياسية، وزيادة في الاهتمام التجاري، وزخماً حقيقياً في مختلف الجوانب، ونفخر بمواصلة البناء مع شريك وعلامة تجارية رفيعة المستوى تشاركنا الإيمان بمستقبل هذه الرياضة».

وبالإضافة إلى استثمار حضورها عبر القنوات الرقمية والاجتماعية التابعة لرابطة محترفي التنس، ستبدأ طيران الإمارات التعاون مع لاعبي التنس من خلال برنامج ترويجي رقمي مخصص، تُدمج فيه أبرز نجوم اللعبة ضمن حملاتها التسويقية.

وتربط جولات رابطة محترفي التنس طيران الإمارات بأكثر من 5 ملايين مشجع خلال الموسم الواحد، مما يُبرز الانتشار العالمي الواسع لكل من رياضة التنس وشبكة خطوط طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم.

وعلاوة على شراكتها مع جولات رابطة محترفي التنس، تُعد طيران الإمارات راعياً لجميع بطولات التنس الأربع الكبرى (الغراند سلام).

وتُعد طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث تربط المسافرين بأكثر من 140 وجهة حول العالم.

وتشغل الناقلة أكبر أسطول من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380، وقد أضافت مؤخراً طائرة الإيرباص A350 إلى شبكتها، موفرةً مقصورات واسعة وتجهيزات حديثة على متن الطائرة.

وبفضل كوادرها المتنوعة ثقافياً، تقدم طيران الإمارات خدمات ومنتجات عالمية المستوى، بفضل ريادتها في تقديم تجربة سفر متميزة سواء على الأرض أو في الأجواء.

وتتمثل مهمة رابطة محترفي التنس في خدمة لعبة التنس، وبصفتها الهيئة المنظمة لجولات رابطة محترفي التنس وجولات التحدي، تتفاعل الرابطة مع مليار مشجع حول العالم، وتعرض أفضل لاعبي التنس في العالم في بطولات مرموقة، وتُلهم الجيل القادم من اللاعبين.

ومن بطولة «يونايتد كب» في أستراليا إلى أوروبا والأمريكتين وآسيا، يتنافس نجوم اللعبة على الألقاب ونقاط التصنيف عبر بطولات الأساتذة 1000، و500، و250 نقطة، بالإضافة إلى بطولات الغراند سلام.

وتُختتم الجولة العالمية ببطولة نيتو التي تُقام في مدينة تورينو بإيطاليا، وتُعد البطولة الختامية الأهم للموسم، حيث يُشارك فيها أفضل 8 لاعبين فرديين وأزواج على مدار الموسم، ويُتوّج فيها المصنف الأول عالمياً في نهاية العام، وهو اللقب الأسمى في عالم التنس.