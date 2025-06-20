نجاح كبير لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات تنس الطاولة

اختتمت بنجاح كبير منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات تنس الطاولة» (دوتا)، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لتنس الطاولة، و«آي إس دي دبي» الشريك التشغيلي للبطولة، وأقيمت منافساتها في ملاعب آي إس دي بمدينة دبي الرياضية.

وفاز اللاعب الإماراتي مايد نواف الكعبي بلقب البطولة في فئة تحت 12 سنة، بعد فوزه على اللاعب هينروي داي، الذي حصل على المركز الثاني، وحل اللاعب عزان عبدالله في المركز الثالث، وفي فئة تحت 15 سنة فاز اللاعب عبدالرحمن غانيو بالمركز الأول، تلته اللاعبة كلوي إيزابيل سيلفا في المركز الثاني، وحل اللاعب جواكيم ينيغو أدريانو في المركز الثالث.

وأكد أحمد سالم المهرى، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أهمية بطولات دبي المفتوحة في تعزيز البرامج التنموية للمواهب الرياضية في جميع الألعاب، حيث نظم المجلس بطولة دبي المفتوحة لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والسباحة والكاراتيه والجمباز والتنس، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في هذه البطولات يعكس النجاح الكبير لها، ويعد مؤشراً إيجابياً لتوسعتها مستقبلاً، كما أشاد بالمستوى الفني المتميز، الذي شهدته بطولة تنس الطاولة، مؤكداً أنها كانت منصة مثالية لاكتشاف مواهب واعدة، تشكل ركيزة أساسية للمنتخبات الوطنية المستقبلية.

واختتمت البطولة بحفل توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى.