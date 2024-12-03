اكتمال المتأهلات للدور الرئيسي في «تحدي الحبتور للتنس»

اكتمل عقد المتأهلات للدور الرئيسي «32» لبطولة تحدي الحبتور الدولية الـ27 لتنس السيدات والتي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار وتستمر حتى الأحد المقبل على ملاعب منتجع الحبتور جراند بالجميرا.

وتأهلت اللاعبة البلجيكية صوفيا كوستولس المصنفة الأولى على اللاعبات المشاركات في الدور التمهيدي بعد تغلبها على منافستها الروسية اناستازيا 2 - 0، كما فازت المصنفة الثانية الكرواتية تارا وورز على لاعبة مونتينغرو دانكا كوفيتش 2 - 0، وتأهلت اللاعبة البريطانية فريا كريستي بعد فوزها 2 - 1 على اللاعبة الروسية كاترينا ياشينا في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين.

من جانب آخر تشهد البطولة اليوم قرعة الزوجي، وقال ليث العاني مدير العمليات ورئيس حكام البطولة إن النسخة الحالية تحظى بتواجد ستة حكام دوليين هم: المصري رامي عبد الحليم، واللبنانية جوي خليل، والأمريكي وليد سمعان، والكرواتية انتونيا والرومانية عادل سليمان والبريطانية كاترينا.