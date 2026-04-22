بطلة التنس التونسية أنس جابر تستقبل مولودها الأول وتكشف اسمه

أعلنت بطلة التنس التونسية أنس جابر استقبال مولودها الأول في دبي، مساء الاثنين الماضي، حيث كشفت عن اسم طفلها «إليان كمون»، مؤكدة تمتعها ومولودها بصحة جيدة، في وقت تواصلت فيه التهاني من نجوم الفن والرياضة.

كشفت أنس جابر تفاصيل الولادة عبر حسابها الرسمي، حيث شاركت رسالة قالت فيها: «معجزة صغيرة... حب يدوم مدى الحياة.. نرحب بمولودنا الذكر إليان 20/04/2026»، كما أرفقت إعلانها بدعاء جاء فيه: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولود جديد، أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقنا بره، وأن يبلغ أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين ومن حفظة كتابه الكريم».

توالت التهاني من نجوم الفن عقب إعلان الخبر، حيث حرصت الفنانة التونسية درة زروق على توجيه رسالة تهنئة عبرت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة، متمنية للمولود حياة مليئة بالبركة، كما وجه الفنان التونسي أيضًا ظافر العابدين تهنئته، معبرًا عن فرحته ومتمنيًا للأسرة دوام السعادة.

وابتعدت أنس جابر خلال الفترة الماضية عن المشاركة في البطولات العالمية بسبب الحمل، إذ كانت قد أكدت في تصريحات سابقة أن عودتها إلى الملاعب ستكون في أواخر عام 2026 أو مطلع 2027، بعد استعادة جاهزيتها البدنية والذهنية.

وأعلنت اللاعبة في نوفمبر 2025 خبر حملها عبر حسابها على «إنستغرام»، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله مع زوجها كريم كمون، وهو يحمل مضرب التنس، بينما كانت تحمل ملابس أطفال، وعلقت قائلة: «أخذت استراحة قصيرة لإعادة ضبط نفسيتي وشحن طاقتي، واتضح أننا كنا نخطط لأجمل عودة على الإطلاق.. سيضطر الملعب للانتظار قليلًا، لأننا قريبًا سنستقبل أصغر زميلٍ لنا في الفريق.. طفل صغير سينضم للفريق في أبريل»، في إشارة إلى قرارها وضع مسيرتها مؤقتًا للتركيز على حياتها العائلية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتوقف فيها جابر عن المنافسات، حيث كانت قد أعلنت سابقًا تعليق مسيرتها مؤقتًا من أجل التعافي نفسيًا وجسديًا بعد فترة من الإصابات والضغوط.

تعرضت اللاعبة التونسية خلال الأشهر الماضية لعدة انتكاسات، بعد خروجها من دورة برلين من دور الثمانية، ثم مغادرتها بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» من الدور الأول، بالإضافة إلى انسحابها من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة.

أوضحت جابر عقب انسحابها من ويمبلدون أنها لم تتوقع الشعور بهذا الانزعاج رغم استعدادها الجيد، مشيرة إلى معاناتها من مشكلات في التنفس خلال بطولة أستراليا المفتوحة، ومؤكدة أن جسدها كان بحاجة إلى راحة حقيقية.