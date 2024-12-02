هادي حبيب يمنح لبنان أول لقب في دورات التحدي لكرة المضرب

بات هادي حبيب أول لاعب كرة مضرب يمنح لبنان لقب دورة ضمن فئة التحدي تحت إشراف رابطة المحترفين (ايه تي بي)، بعد تغلبه الأحد في نهائي دورة تيموكو التشيلية، على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيي 6-4، 6-7 (3-7)، 7-6 (7-2).وتندرج تيموكو ضمن دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى الثاني من دورات المحترفين بعد دورات النخبة لرابطة ايه تي بي.

وبحسب موقع دورات التحدي، بات لبنان الدولة الـ85 ضمن لائحة المتوجين في دورات الفردي.وبفوزه، حجز حبيب (26 عاما) بطاقة المشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للعام المقبل.

وبحصده 99 نقطة، صعد حبيب 104 مراكز في ترتيب اللاعبين المحترفين، وبات في المركز 216.

وجاء نهائي الدورة المقامة على أرض صلبة مثيرا، حسمه حبيب في الشوط الفاصل (تاي بريك) وارتمى على إثره إلى الأرض باكيا.

تغلب في طريقه إلى إحراز اللقب على الأرجنتيني غونسالو فيلانويفا 7-6 (9-7)، 6-2 في دور الـ32، التشيلي ماتياس سوتو 7-6 (7-2)، 7-6 (7-2) في دور الـ16، البرازيليين دانيال دوترا دا سيلفا 6-4، 6-2 في ربع النهائي وجواو لوكاس ريس دا سيلفا 6-3، 6-2 في نصف النهائي

وحبيب المولود في هيوستن لوالد لبناني ووالدة إيرانية، مثّل لبنان في الألعاب الأولمبية وخسر أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس 3-6، 1-6 في الدور الأول على ملاعب رولان غاروس.

كما خسر إلى جانب مواطنه بنجامان حسن مباراة الزوجي بمجموعتين أمام الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز 6-7 (5-7)، 2-6.