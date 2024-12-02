سالبيف وكارجينكو بطلا «سوق دبي الحرة الدولية» لتنس الشباب

نجح الروسي سالبيف مارات ومواطنته كارجينكو في الفوز بلقب فئتي الفردي لبطولة سوق دبي الحرة الدولية لتنس الشباب والتي اختتمت، أمس، بتنظيم الاتحاد الإماراتي للتنس تحت إشراف الاتحاد الدولي. وتوج خليفة بن هندي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس ورئيس لجنة الإعلام والشراكات وليندرو ريس مساعد مدير قسم تسويق الفعاليات في سوق دبي الحرة اللاعبين الفائزين. وفي بقية النتائج، أحرز الثنائي الروسي سالبيف والجيكي جاكوب المركز الأول في زوجي الشباب، وحصد الثنائي التركية سمية كيليس والصربية يانكوفيتش ماسا المركز الأول في زوجي الشابات.

من جهته، توجه صلاح تهلك نائب المدير العام لسوق دبي الحرة ومدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بالتهنئة للفائزين مثمناً نجاح البطولة بشكل مميز، وقال: نحن سعداء بدعم البطولة ورؤية الجيل القادم من لاعبي التنس وهم يتفوقون في بطولة سوق دبي الحرة الدولية للتنس للشباب لهذا العام ونشكر اتحاد الإمارات للتنس على تنظيم هذا الحدث، ونهنئ جميع الفائزين. بدوره، قدم خليفة بن هندي التهاني للفائزين، مثمناً المستويات الفنية التي قدموها خلال البطولة، متمنياً لهم مواصلة مسيرتهم الرياضية نحو تحقيق نجاحات مميزة مستقبلاً، كما أشاد بجهود الجهازين الإداري والتحكيمي لاتحاد للتنس والتي أسهمت بشكل أساسي ورئيسي في إنجاح البطولة وتنظيمها بأفضل المستويات التي تعزز من سمعة الإمارات في استضافة بطولات الاتحاد الدولة للتنس وتنظيمها بمستويات متقدمة.