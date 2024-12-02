«الحبتور الدولية» لتنس السيدات تنطلق اليوم

تنطلق منافسات الدور الرئيسي من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ27، صباح اليوم، التي ستقام منافساتها بمجمع التنس بفندق ومنتجع حبتور جراند بشاطئ الجميرا في دبي. وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعبة من أبرز الصاعدات الساعيات إلى الوصول للعالمية، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 100 ألف دولار.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً، أمس، بحديقة سلامار بفندق ومنتجع الحبتور جراند، لإلقاء الضوء على تفاصيل البطولة وإجراء قرعة منافسات الدور الرئيسي، بحضور كل من خالد آل علي، مدير العلاقات العامة، وليث العاني، مدير العمليات ومسؤول الحكام، وخالد سعيد، مدير منتجع الحبتور، وحسام الجيوسي، مدير الإعلام، والهندية شيتال لايار، مندوبة الاتحاد الدولي، واللاعبة الروسية كاترينا.

وأسفرت قرعة الدور الرئيسي الذي يقام بمشاركة 32 لاعبة عن مواجهات متوازنة، لعل أبرزها اللقاء الذي يجمع المصنفة الأولى الروسية كودرميتوفا مع السويسرية ليون كينج، وتلتقي المصنفة الثانية الأسترالية رودينوفا مع البريطانية أماريني بانكس، فيما منحت القرعة المصنفة الثالثة الهولندية هارتونو راحة في هذا الدور، أما المصنفة الرابعة الفلبينية ألكسندرا فستلعب مع الكرواتية بيترا مارسينكو.

ووجّه رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور وصاحب فكرة انطلاق أول بطولة للسيدات في الإمارات والمنطقة، كلمة رحب فيها باللاعبات وضيوف البطولة من حكام ومرافقين ومرافقات، وقال الحبتور: يسعدني الترحيب بكم في بلدكم دولة الإمارات، هذه الأرض الطيبة التي دأبت على احتضان الجميع بحب ودون تمييز، ونحن في الإمارات سعداء بأن أضحت البطولة علامة فارقة، ليس على صعيد تنس السيدات، بل على صعيد رياضة المرأة وتمكينها واكتشاف المواهب.