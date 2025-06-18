مكاسب مميزة يحققها اتحاد التنس في النصف الأول للموسم الحالي



أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تحقيق مكاسب فنية وإدارية جديدة في النصف الأول من الموسم الحالي مما يعد نقلة نوعية في خططه للعام 2025، تعكس الجهود المبذولة لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس ومنها استكشاف اللاعبين وتطوير محكمي المباريات وتحقيق زيادة بارزة في تنظيم البطولات المحلية والدولية، واصفاً ذلك بأنها إنجازات مهمة لكونها عززت قيمة التعاون المشترك مع الاتحادين الآسيوي والدولي للتنس، كما أكد الاتحاد أن مجلس الإدارة بصدد اعتماد خطة لتعزيز هذه النجاحات.

ويأتي في واجهة الإنجازات المتحققة تنظيم الاتحاد لبطولتي آسيا للتنس تحت أعمار 14 و16 سنة في أكاديمية راكيتش في جبل علي، في دبي، معززاً التعاون مع الاتحاد الآسيوي للتنس.

ووصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، منح بطولة الحبتور الدولية التي أقيمت في ديسمبر 2024 النجمة التعريفية من قبل الاتحاد الدولي باعتبارها إحدى أفضل البطولات على مستوى العالم حسب تصويتات اللاعبين المشاركين بأنه إنجاز مميز لرياضة التنس في الإمارات، وتابع: إن تنظيم عدد كبير من البطولات المحلية في مختلف الأعمار وبلغت 350 بطولة بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة وبزيادة عن بطولات العام الماضي يعد مكسباً مهما، وكذلك تنظيم 3 بطولات في فئتي الشباب في دبي والفجيرة وبطولتين للماسترز، معبراً عن اعتزازه للتعاون المشترك مع اللجان المنظمة للبطولات الدولية بطولة السوق الحرة دبي و(مبادلة) وبطولة الحبتور.

وأكد المرزوقي إن الاتحاد يسعى إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة البيكل بول خلال المرحلة المقبلة وتنظيم بطولات محلية ودولية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ممارسة رياضة التنس، بضم رياضة البيكل بول ضمن أنشطته السنوية بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، ومثمناً جهود أكاديميات التنس التي تعمل تحت مظلة الاتحاد لدورها الإيجابي في إنجاح النشاط.