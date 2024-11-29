«بينتشيتش» و«بادوسا» تشاركان في «بطولة أبوظبي للتنس»

أعلنت اللاعبتان بليندا بينتشيتش، وباولا بادوسا، مشاركتهما في النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، والتي ستقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من الأول من فبراير المقبل حتى 8 من الشهر نفسه.

وكانت السويسرية بليندا بينتشيتش 27 عاماً، قد توجت بلقب النسخة الأولى من البطولة بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا، وتعد واحدة من أبرز نجمات التنس العالمي.

حيث وصلت في وقت سابق إلى التصنيف الرابع عالمياً، وستشارك أيضاً باولا بادوسا، المقيمة في دبي والمصنفة حاليا في المركز الـ12 عالميا، لتنضم بليندا بينتشيتش وباولا بادوسا، إلى قائمة تجمع 28 من أبرز نجمات التنس العالمي، تتصدرها التونسية أنس جابر، وصيفة البطولات الكبرى ثلاث مرات، العائدة للمنافسات بعد غياب بسبب إصابة الكتف، كما تشمل القائمة، البرازيلية بياتريس حداد مايا، التي أثبتت جدارتها بوصولها إلى نصف النهائي في النسختين السابقتين من البطولة.