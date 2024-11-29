«اتحاد التنس» يدشن بيئة رياضية نموذجية بدعم وزارة الرياضة

أطلق اتحاد الإمارات للتنس بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53 الملاعب الجديدة التابعة للاتحاد الواقعة في منطقة الجداف بدبي، وذلك بدعم من وزارة الرياضة، حيث تهدف المنشأة الرياضية إلى توفير بيئة رياضية نموذجية وداعمة لممارسة رياضة التنس، فضلاً عن كونها فرصة تعزز العمل في الاستثمار الرياضي ودور ذلك في تعزيز الموارد المالية للاتحاد.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، بالدعم والرعاية المميزة لوزارة الرياضة واستراتيجيتها الهادفة لتعزيز نشر ثقافة الرياضة البدنية بشكل مستدام وفاعل، وبما يسهم أيضاً في دعم رياضة التنس.

مثمناً متابعة ودعم وجهود الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن الملاعب الجديدة ستسهم بشكل كبير في تنفيذ رؤية اتحاد التنس التي تهدف ليكون تنس الإمارات في واجهة الاتحادات على مستوى العالم.

وذلك من خلال تقديم خدمات عالية المستوى، وتعزز من مكانة الدولة كقبلة لهواة التنس من كل أنحاء العالم، وتعزز كذلك من علاقة الاتحاد بالاتحاد الدولي للتنس.

اكتشاف المواهب

وأكد أحمد عبد الملك أهلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، أن الملاعب الجديدة ستوفر فرصاً ثمينة للاعبين من مختلف الأعمار لممارسة التنس، فضلاً عن كونها فرصة ثمينة للاعبي المنتخب الوطني لاستثمارها في التدريبات التي تسبق المشاركة في البطولات العالمية.

وكشف أحمد أهلي عن اختيار اتحاد التنس من قبل وزارة الرياضة ضمن برنامج اكتشاف المواهب، الذي بدوره يشكل دعماً فنياً مهماً من شأنه تعزيز خطط الاتحاد في اكتشاف المواهب المواطنة وتطويرها وتعزيز المنتخبات بلاعبين أكفاء.

وكذلك دعم أكاديميات التنس في الدولة لتتمكن من تنفيذ رؤيتها المستقبلية، مقدماً شكره الكبير إلى القيادات الرياضية في الوزارة، وإلى غانم مبارك الهاجري، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة.

وأشار أهلي إلى أنه تزامناً مع تدشين الملاعب الجديدة سيتم إطلاق تطبيق رقمي يختص بإدارة الأكاديميات، إضافة إلى إدارة التسويق ومميزات أخرى لحجز الملاعب من قبل اللاعبين والهواة والجهات الرياضية من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى ميزات محدثة لتسجيل اللاعبين ورصد بياناتهم الرياضية.

من جانبه، قال خليفة بن هندي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس رئيس لجنة الإعلام والشراكات، إن المنظومة الجديدة ستسهم في التحول الكامل للخدمات الرقمية، ما سيسهم في تسهيل وتبسيط إنجاز الخدمات التي يقدمها الاتحاد للاعبين والمدربين والأكاديميات وكل أفراد المجتمع.

وأكد أن الجهاز الإداري للاتحاد وأعضاءه لن يتوانوا عن تقديم كل الدعم لتطوير عمل الاتحاد وتعزيز ثقافة الابتكار في عمل الاتحاد ونشاطاته وشراكاته الفاعلة، سواء مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأن الإبداع في فريق عمل الاتحاد ليس له حدود، حيث سيتم تطويع كل الإمكانات لتطوير لعبة التنس لتصبح رائدة على مستوى الدولة والعالم.