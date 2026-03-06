تتويج أبطال البادل في الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026



اختُتمت منافسات بطولة البادل تنس، ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، حيث أُقيمت المباراة النهائية وسط أجواء تنافسية مميزة، تُوّج على إثرها فريق جامعة عجمان بلقب فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، فيما حصد الثنائي فارس المندوس وجاسم النعيمي لقب فئة الأفراد والمؤسسات.



جاء تتويج فريق جامعة عجمان بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مصرف عجمان لفئة الجهات الحكومية، وكرّم الفائزين عادل الهاشمي رئيس مجموعة لافيش للعطور، وعلي الشامسي.



و في فئة الأفراد والمؤسسات، تمكن الثنائي فارس المندوس وجاسم النعيمي من حسم اللقب بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي حميد آل علي وطلّال المندوس، في لقاء اتسم بالقوة والتقارب في المستوى الفني بين الفريقين.



وأكدت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان أن بطولة البادل تنس شهدت مستوىً فنياً خاصاً ومشاركة فاعلة من اللاعبين والفرق.