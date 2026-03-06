نجاح كبير لبطولة بلدية دبي للبادل



اختتمت بلدية دبي بنجاح بطولة البادل تنس لفئة الأب والابن، التي نظمها نادي بلدية دبي بالتعاون مع شركة Don Padel، وذلك في أجواء رياضية مميزة تزامنت مع فعاليات عام الأسرة 2026، بهدف تعزيز الروابط العائلية وتشجيع أفراد الأسرة على ممارسة الرياضة معاً.



وشهدت البطولة تتويج فريق «أحمد أهلي ومحمد أهلي» بلقب البطولة بعد أداء قوي وثابت طوال المنافسات، فيما حل فريق «حسن الشيباني وعيسى الشيباني» في المركز الثاني، وجاء فريق «بدر حارب وحارب بدر» في المركز الثالث، بينما احتل فريق «هاشم القريشي وعبدالله القريشي» المركز الرابع.



منافسات ومستويات فنية



حظيت البطولة بإشادة واسعة من المتابعين والمشاركين لما شهدته من مستويات فنية عالية ومباريات حافلة بالإثارة، خصوصاً من فرق المربع الذهبي التي قدمت لمحات مهارية مميزة عكست التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة البادل تنس في دولة الإمارات.



وشارك في البطولة 12 فريقاً تم توزيعهم على مجموعتين، تنافست الفرق ضمنهما بنظام دوري المجموعات قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية، حيث تأهلت أفضل الفرق لخوض مباريات نصف النهائي والنهائي وسط أجواء تنافسية حماسية.



إثارة وتحدي



امتدت منافسات البطولة على مدار أسبوع كامل، واحتضنتها ملاعب نادي بلدية دبي، حيث شهدت الجماهير سلسلة من المواجهات القوية التي تميزت بالحماس والندية بين الفرق المشاركة، وحضر عدد كبير من العائلات ومحبي اللعبة لمتابعة المباريات، ما أضفى أجواءً حماسية على البطولة، وأسهم في دعم اللاعبين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

تعزيز الترابط الأسري



وجاء تنظيم البطولة لفئة الأب والابن انسجاماً مع أهداف عام الأسرة 2026، التي تسعى إلى إطلاق مبادرات تعزز القيم الأسرية وتدعم أسلوب الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، وقد شكلت البطولة نموذجاً ناجحاً لدمج الرياضة بالحياة العائلية، حيث أتاحت الفرصة للآباء والأبناء لخوض تجربة رياضية مشتركة تعزز روح التعاون والتواصل بينهم، إلى جانب غرس ثقافة النشاط البدني لدى الأجيال الجديدة.



تتويج الفائزين



وفي ختام البطولة أقيم حفل تتويج للفرق الفائزة، بحضور وليد الشيباني، رئيس نادي بلدية دبي رئيس اللجنة المنظمة والعديد من المسؤولين والعائلات، حيث تم تسليم كأس البطولة للفريق البطل والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الأولى، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة التي جمعت بين التنافس الرياضي والروح العائلية، مشيدين بالمستوى التنظيمي المتميز للحدث، ومؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الرياضة كأسلوب حياة وتدعم القيم الأسرية في المجتمع.