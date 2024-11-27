تأهل رباعي إلى نهائيات كأس الحبتور المفتوحة السابعة للتنس

تأهل الرباعي عبد الله المرزوقي، جيوفاني سماحة، جوليان ميزون، ولوكا كورداس، إلى نهائيات بطولة كاس الحبتور المفتوحة السابعة للتنس، أول من أمس، خلال الجولة التي أُقيمت في نادي HUB للتنس في واحة السيليكون.

وحقق المرزوقي فوزاً صعباً بنتيجة 4-6، 6-2، 10-7 على كريستيان كوستين، بينما فاز جيوفان سماحة على غابرييل رعد بنتيجة 6-0، 6-0، كما تجاوز ميزون بنتيجة 6-2، 6-0 منافسه فيصل خطري، وفاز كورداس بنتيجة 6-1، 6-2 على سوراميا باندي.

تُقام البطولة السنوية للتنس لفئات الناشئين «بنين وبنات» في أربع فئات عمرية منفصلة «تحت 12، 14، 16، و18 عاماً» بالإضافة إلى ثلاث مسابقات للكبار، وهي فئة الرجال المفتوحة، وفئة السيدات المفتوحة، وفئة «35 عاماً فما فوق ومن المقرر إقامة النهائيات في جميع الفئات مع النسخة السابعة والعشرين من بطولة الحبتور للتنس المقررة 8 ديسمبر المقبل.