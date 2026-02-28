ميدفيديف بعد تتويجه بلقب «تنس دبي»: ليست الطريقة التي أود الفوز بها



أكد الروسي دانييل ميدفيديف، بطل النسخة 34 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، أنه لم يكن يأمل في أن يكون تتويجه باللقب 23 في مسيرته الاحترافية بهذا الشكل، وذلك عقب إعلان منافسه الهولندي تالون غريكسبور انسحابه من المباراة النهائية بداعي الإصابة.



ونشر ميدفيديف تدوينة على حسابه في منصة «إكس» كتب فيها: «ليست الطريقة التي أود أن أفوز بها في النهائي. آمل ألا تكون إصابة غريكسبور خطيرة وأتمنى له الشفاء العاجل».



وأقيمت مراسم تتويج ميدفيديف عقب نهائي مباراة نهائي الزوجي، بحضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة؛ وصلاح تهلك، نائب المدير العام لسوق دبي الحرة ومدير البطولة؛ وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.



وقال ميدفيديف قبل تسلمه لقب النسخة 34: «بالطبع من المؤسف أن تنتهي المباراة بهذه الطريقة. كنت قد لاحظت بالأمس أن تالون ربما يعاني من إصابة. أحياناً تتحسن هذه الإصابات خلال الليل ويمكنك اللعب رغم بعض الآلام، وأحياناً تسوء. أعتقد أنها ساءت لديه».



وأضاف:«لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. قدمت بطولة رائعة في المباريات الأربع التي خضتها. بالطبع كنت أرغب في لعب النهائي، لكن هذا هو الواقع. لعبت بمستوى لا يُصدق أمس، ويمكنني اعتباره بمثابة النهائي بالنسبة لي. أنا سعيد بالفوز بالبطولة».



وعن حالته قبل الاستحقاقات المقبلة، قال: «بالتأكيد أشعر بثقة كبيرة، لكن التنس رياضة سريعة الإيقاع. في أسبوع قد لا تلعب كما تريد، وفي الأسبوع التالي تقدم أداء مذهلاً. آمل أن أحمل هذه الثقة من المباريات الأربع التي لعبتها إلى إنديان ويلز».



وأضاف: «كنت سأشعر بإحباط أكبر لو أنني عانيت طوال الأسبوع للعثور على مستواي وكان كل لقاء معركة صعبة. لكنني لعبت بمستوى استثنائي طوال الأسبوع، وكنت متحمساً جداً لخوض النهائي ومحاولة تقديم أداء أفضل مما قدمته. ومع ذلك، أنا سعيد جداً بمجمل ما قدمته هذا الأسبوع».



وعن معرفته المسبقة بإصابة منافسه، أوضح: «لا، بالعكس، كنت أعلم أنه ربما يعاني من شيء ما، لكن كثيراً ما نواجه لاعبين مصابين. اللحظة التي تبدأ فيها التفكير بأن عليك إجباره على التحرك أو استغلال إصابته، لا تسير الأمور بشكل جيد، كنت مستعداً فقط للعب بطريقتي، وبالأسلوب الذي أحتاج إليه. للأسف لم يحدث ذلك، ولن أضطر الآن حتى للتفكير في الأمر».