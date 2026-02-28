«تنس دبي» تقرر إعادة نصف قيمة تذاكر النهائي



قررت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس إعادة 50% من قيمة تذاكر المباراة النهائية إلى الجماهير، بعدما أُلغيت المواجهة الختامية بسبب انسحاب الهولندي تالون غريكسبور بداعي الإصابة.



وكان من المقرر أن تنطلق المباراة، مساء اليوم، عند الساعة السابعة، لتجمع بين الروسي دانييل ميدفيديف وغريكسبور، غير أن انسحاب الأخير قبل ساعات من اللقاء دفع المنظمين إلى إلغاء النهائي وإعلان ميدفيديف بطلاً للنسخة الرابعة والثلاثين من البطولة المصنفة ضمن فئة 500 نقطة، محرزاً لقبه الثاني في دبي بعد تتويجه عام 2023.



قال مصدر مسؤول في اللجنة المنظمة في تصريح لـ«البيان» إن قرار إعادة نصف قيمة التذاكر جاء باعتبار أن سعر التذكرة لا يقتصر على حضور المباراة النهائية لفردي الرجال، بل يشمل أيضاً نهائي الزوجي وخدمات مرافقة داخل الملعب، ما استدعى اعتماد استرداد جزئي بدلاً من التعويض الكامل.



وكان غريكسبور تعرض لإصابة في أوتار الفخذ اليسرى خلال فوزه في الدور نصف النهائي على الروسي أندريه روبليف الجمعة، وأكدت الفحوص الطبية عدم قدرته على خوض المباراة النهائية، ليُحسم اللقب إدارياً لمصلحة ميدفيديف.