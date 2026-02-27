غريكسبور يضرب موعداً مع مدفيديف في نهائي «تنس دبي»



تأهل الهولندي تالون غريكسبور، المصنف 25 عالمياً، لملاقاة الروسي دانييل مدفيديف في نهائي النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة سوق دبي الحرة للتنس (500 نقطة)، بعد فوزه على الروسي أندريه روبليف، المصنف 18 عالمياً، بمجموعتين دون رد 7 - 5 و7 - 6 في مباراة مثيرة امتدت ساعة و45 دقيقة مساء اليوم.



وقدمت المواجهة بين غريكسبور وروبليف، بطل نسخة 2022، أداءً متقارباً في المجموعة الأولى، حيث تعادل اللاعبان في أغلب التفاصيل قبل أن ينتزع الهولندي الفوز 7 - 5 رغم تعرضه لإصابة عضلية خضع على أثرها للعلاج. وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، إذ تقدم غريكسبور غالبية الأشواط مبكراً، لكن روبليف كان يحاول تدارك النتيجة قبل أن يحسم الهولندي المباراة لصالحه 7 - 6.



ويعد هذا الانتصار الأول لغريكسبور على روبليف بعد ثلاث مواجهات سابقة تفوق فيها روبليف، كما أصبح أول لاعب هولندي يبلغ نهائي بطولة دبي.



من جهته بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف 11 عالمياً، المباراة النهائية بعدما تغلب على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بمجموعتين دون رد 6 - 4 و6 - 2.



وقدم مدفيديف بدوره أداءً لافتاً اتسم بالدقة والانضباط التكتيكي، محققاً أول انتصار له على أحد المصنفين العشرة الأوائل عالمياً منذ فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في أكتوبر الماضي.



ويأمل مدفيديف، المتوج بلقب دبي عام 2023، إحراز لقبه الثاني هذا الموسم، وكسر عقدة تكرار الألقاب، إذ إن ألقابه الـ22 السابقة جاءت في 22 دورة مختلفة، ما يعني أن تتويجه مجدداً في دبي سيشكل أول احتفاظ له بلقب في مسيرته الاحترافية.



وكان غريكسبور أطاح بمدفيديف من ربع نهائي بطولة دبي العام الماضي، عندما فاز عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.