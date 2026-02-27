مدفيديف يعبر ألياسيم ويبلغ نهائي «تنس دبي» للمرة الثانية



بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف 11 عالمياً، المباراة النهائية لبطولة سوق دبي الحرة للتنس (500 نقطة)، بعدما تغلب على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بمجموعتين دون رد 6-4 و6-2، في نصف النهائي مساء اليوم.



وقدم مدفيديف أداءً لافتاً اتسم بالدقة والانضباط التكتيكي، محققاً أول انتصار له على أحد المصنفين العشرة الأوائل عالمياً منذ فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في أكتوبر الماضي.



وضرب الروسي موعداً في النهائي مع مواطنه أندري روبليف، بطل نسخة 2022، أو الهولندي تالون غريكسبور المصنف 25 عالمياً.



ويأمل مدفيديف، المتوج بلقب دبي عام 2023، إحراز لقبه الثاني هذا الموسم، وكسر عقدة تكرار الألقاب، إذ إن ألقابه الـ22 السابقة جاءت في 22 دورة مختلفة، ما يعني أن تتويجه مجدداً في دبي سيشكل أول احتفاظ له بلقب في مسيرته الاحترافية.



وفرض مدفيديف، المصنف الأول عالمياً سابقاً، إيقاعه منذ البداية، فحسم المباراة في ساعة و22 دقيقة، من دون أن يواجه أي فرصة كسر إرسال، محققاً خمس ألعاب نظيفة على إرساله، وفائزاً بـ23 نقطة من أصل 26 على إرساله الأول.



وفي المجموعة الأولى، كسر الروسي إرسال منافسه في اللحظة الحاسمة بعد تبادل طويل من 25 ضربة، لينهيها في 44 دقيقة. وواصل تفوقه في الثانية، مستفيداً من تراجع اللياقة البدنية لأوجيه-ألياسيم الذي خاض شهراً مزدحماً بالمباريات، توّجه بلقب مونبلييه وبلوغ نهائي روتردام.



وتمكن مدفيديف من كسر إرسال الكندي في الشوط الرابع من المجموعة الثانية ليتقدم 3-1، قبل أن يحسم المواجهة بضربة خلفية ساحقة على الخط في نقطة المباراة الثانية، مؤكداً تأهله إلى النهائي الـ42 في مسيرته الاحترافية.