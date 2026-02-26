ألياسيم يتأهل لمواجهة مدفيديف في نصف نهائي «تنس دبي»



تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فئة 500 نقطة) بعد فوزه على التشيكي يري ليهيتشكا المصنف 24 عالمياً بمجموعتين متتاليتين 6-3 و7-5، في ساعة و52 دقيقة، حيث سيطر أوجيه-ألياسيم على اللقاء بفضل لعبه القوي من الخط الخلفي وتنفيذ الضربات الحاسمة بدقة عالية.



وضرب أوجيه-ألياسيم موعداً نارياً في نصف النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف، الذي بلغ بدوره المربع الذهبي بعد فوزه الساحق على الأمريكي جنسون بروكسبي بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-1 في 57 دقيقة.



المباراة المرتقبة بين أوجيه-ألياسيم ومدفيديف توصف بأنها «نهائي مبكر»، إذ تجمع بين المصنف السابع عالمياً والأول في البطولة (ألياسيم) واللاعب الروسي بطل نسخة 2023، والمصنف 11 عالمياً، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والقوة التكتيكية على ملاعب دبي.