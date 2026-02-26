مدفيديف يكتسح بروكسبي ويبلغ نصف نهائي «تنس دبي»



بلغ الروسي دانييل مدفيديف نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فئة 500 نقطة) بعد فوزه الساحق على الأمريكي جنسون بروكسبي، بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-1 في 57 دقيقة، محققاً بذلك نصف النهائي الرابع والستين في مسيرته الاحترافية على ملاعب رابطة اللاعبين المحترفين.



ودخل مدفيديف، المصنف 11 عالمياً، مواجهة ربع النهائي بثقة كبيرة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوزين مقنعين على الصيني شانغ جونتشنغ 6-1 و6-3، ثم السويسري المخضرم ستان فافرينكا 6-2 و6-3.



وفي مواجهة هي الثانية بين اللاعبين بعد الأولى قبل نحو أربع سنوات في ثمن نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة، بدا الفارق واضحاً بين الروسي والأمريكي المصنف 49 عالمياً.

وكان بروكسبي (25 عاماً) قد بلغ ربع النهائي إثر فوزه على البلجيكي زيزو بيرغس 6-3 و6-4، ثم الروسي كارين خاتشانوف 7-6 و6-4، لكنه عجز تماماً عن مجاراة صلابة مدفيديف.

ولم يمنح الروسي، البالغ 30 عاماً، منافسه أي فرصة للعودة إلى المباراة، إذ لم يواجه أي كرة لكسر إرساله طوال اللقاء، في حين اكتفى بروكسبي بتحقيق فائزين فقط خلال المباراة التي لم تتجاوز الساعة.



وحسم مدفيديف المجموعة الأولى 6-2 بفضل تفوقه الواضح من الخط الخلفي، قبل أن يواصل أفضليته في الثانية وينهيها 6-1، مؤكداً تأهله إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في دبي خلال أربعة مواسم، بعد تتويجه باللقب عام 2023 وبلوغه المربع الذهبي أيضاً في 2024.



ويخوض مدفيديف نصف نهائي إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في عام 2026، بعدما كان قد أحرز لقب دورة بريزبين في مطلع الموسم.



وسيواجه الروسي في الدور المقبل، غداً الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، وصيف بطل نسخة العام الماضي، أو التشيكي جيري ليهيتشكا، وذلك من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.