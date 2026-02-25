مدفيديف ينهي مسيرة فافرينكا في بطولة دبي للتنس



تغلب الروسي دانييل مدفيديف على السويسري ستان فافرينكا في الدور الثاني من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، ليبلغ ربع النهائي، بفوز واضح بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3.

واجه اللاعبان بعضهما للمرة السادسة في مسيرتهما الاحترافية، وقد أظهر مدفيديف منذ البداية هيمنة كبيرة على مجريات اللقاء، مستفيداً من قوته البدنية وسرعة تحركاته، بالإضافة إلى دقة إرساله، ما جعل من الصعب على فافرينكا العودة في أي من المجموعتين.





في المجموعة الأولى، فرض مدفيديف إيقاعه سريعاً، وكسر إرسال السويسري مرتين، ليحسم المجموعة بسهولة بنتيجة 6-2. حاول فافرينكا (40 عاماً) مقاومة ضغط خصمه والاعتماد على خبرته العاطفية في الملاعب الكبرى، لكنه لم يتمكن من فرض أي تأثير ملموس على مجريات اللعب.





أما في المجموعة الثانية، فبدأ اللقاء أكثر تنافساً، حيث نجح فافرينكا في كسر إرسال مدفيديف في الشوط الرابع، ليوحي بأن المباراة قد تشهد انقلاباً محتملاً. لكن اللاعب الروسي استعاد توازنه سريعاً، وحسم الأشواط التالية بأسلوب هادئ وفعّال، محققاً الفوز بالمجموعة الثانية 6-3، وبالتالي الفوز بالمباراة.





ورغم خسارته، حظي فافرينكا بتصفيق حار من الجمهور الحاضر، وأقيمت له مراسم تكريمية من اللجنة المنظمة للبطولة تقديراً لمسيرته الطويلة في عالم التنس، حيث أعلن أن موسم 2026 سيكون الأخير في مسيرته الاحترافية.





أما مدفيديف، فسيواجه في ربع النهائي الأمريكي جنسن بروكسبي الذي تأهل على حساب الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد 7-6 و 6 –4، ويتطلع لمواصلة البحث عن لقبه الثاني في دبي بعد الفوز ببطولة 2023.