أومبير يجرّد تسيتسيباس من لقبه في «تنس دبي»

جرّد الفرنسي أوغو أومبير بطل نسخة 2024، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من لقبه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما أطاح به من منافسات الدور الأول، مساء اليوم. وفاز أومبير المصنف 37 عالميا، على حامل اللقب بمجموعتين دون رد، 6 – 4 و 7 – 5 في ساعة و25 دقيقة.

في المجموعة الأولى، فرض أومبير إيقاعه مبكراً، معتمداً على إرسال قوي وضربات دقيقة من الخط الخلفي، وتمكن من كسر إرسال تسيتسيباس في منتصف المجموعة. ورغم محاولات اليوناني للعودة وتقليص الفارق، حافظ الفرنسي على تركيزه لينهي المجموعة 6-4.

أما المجموعة الثانية فكانت أكثر شراسة وتكافؤاً بين اللاعبين، حيث تبادلا كسر الإرسال واشتدت المواجهات في الأشواط الطويلة. وأظهر تسيتسيباس ردة فعل قوية، مستفيداً من خبرته في اللحظات الحاسمة، إلا أن أومبير حافظ على هدوئه في النقاط المصيرية، ونجح في حسم المجموعة 7-5 بعد شوطين أخيرين اتسما بالإثارة والضغط العالي.

ولم يجد الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 11 عالميا، صعوبة تُذكر في تخطي الصيني شانغ جونتشنغ في الدور الأول ، بعدما حسم اللقاء بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3 وقدم ميدفيديف بطل نسخة 2023، أداءً قوياً، مسجلاً 20 ضربة رابحة و10 إرسالات ساحقة، ليحجز مقعده في الدور التالي بسهولة.

في المقابل، كان اللاعب الصيني، المصنف 262 عالمياً، قد بلغ الدور ربع النهائي في دورة هونغ كونغ مطلع يناير، لكنه خسر ثلاثاً من آخر أربع مباريات خاضها، من بينها خسارة أمام ميدفيديف نفسه في الدوحة الأسبوع الماضي.

وشهدت المواجهة واحدة من أطول التبادلات في البطولة حتى الآن، إذ تبادل اللاعبان الكرة في 34 ضربة متتالية، حسمها المصنف الأول عالمياً سابقاً لصالحه. وسيواجه ميدفيديف في الدور الثاني غداً الاربعاء السويسري ستان فافرينكا، المتوج سابقاً بثلاثة ألقاب كبرى، والذي تأهل على حساب اللبناني بنجامين حسن. والتقى اللاعبان خمس مرات سابقاً في جولات رابطة اللاعبين المحترفين، ويتقدم ميدفيديف بثلاثة انتصارات مقابل اثنين، وكان آخر لقاء بينهما في روتردام العام الماضي، وانتهى بفوز ميدفيديف..

كما تاهل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف العاشر عالمياً بسهولة على الألماني يان-لينارد شتروف في الدور الأول، بعدما فاز عليه بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-4 في الدور الاول، مسجلاً 12 إرسالاً ساحقاً وارتكب خطأين مزدوجين، وفاز بنسبة 67٪ من نقاط الإرسال الأول، مستغلاً جميع فرص كسر الإرسال التي سنحت له.

في الوقت نفسه، تأهل الروسي كارين خاشانوف المصنف 16 عالمياً إلى الدور الثاني بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر شيفتشينكو، المصنف 87 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7 – 6 و 6 – 2 و 6 – 3 في ساعتين و12 دقيقة.