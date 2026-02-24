تأهل بوبليك وخاشانوف إلى الدور الثاني في «تنس دبي»

ضمن منافسات الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة للتنس تغلب اللاعب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف العاشر عالمياً بسهولة على الألماني يان-لينارد شتروف المصنف 77 عالمياً بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-4، مسجلاً 12 إرسالاً ساحقاً، وارتكب خطأين مزدوجين، وفاز بنسبة 67 % من نقاط الإرسال الأول، مستغلاً جميع فرص كسر الإرسال التي سنحت له.



في الوقت نفسه تأهل الروسي كارين خاشانوف المصنف 16 عالمياً إلى الدور الثاني بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر شيفتشينكو، المصنف 87 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7 – 6 و6 – 2 و6 – 3 في ساعتين و12 دقيقة.