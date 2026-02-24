ميدفيديف يتأهل ويواجه فافرينكا في الدور الثاني لتنس دبي



لم يجد الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 11 عالمياً، صعوبة تُذكر في تخطي الصيني شانغ جونتشنغ، في الدور الأول من بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، بعدما حسم اللقاء بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3.



وقدم ميدفيديف بطل نسخة 2023 أداءً قوياً، مسجلاً 20 ضربة رابحة، و10 إرسالات ساحقة، ليحجز مقعده في الدور التالي بسهولة. كما بدا متماسكاً على إرساله طوال المباراة، محققاً نسبة 81 في المئة من النقاط على إرساله الأول.



في المقابل، كان اللاعب الصيني، المصنف 262 عالمياً قد بلغ الدور ربع النهائي في دورة هونغ كونغ، مطلع يناير، لكنه خسر ثلاثاً من آخر أربع مباريات خاضها، من بينها خسارة أمام ميدفيديف نفسه في الدوحة الأسبوع الماضي.



وشهدت المواجهة واحداً من أطول التبادلات في البطولة حتى الآن، إذ تبادل اللاعبان الكرة في 34 ضربة متتالية، حسمها المصنف الأول عالمياً سابقاً لصالحه.



وسيواجه ميدفيديف في الدور الثاني السويسري ستان فافرينكا، المتوج سابقاً بثلاثة ألقاب كبرى، الذي يقترب من عامه الحادي والأربعين، ويخوض الموسم الأخير في مسيرته الاحترافية.

والتقى اللاعبان خمس مرات سابقاً في جولات رابطة اللاعبين المحترفين، ويتقدم ميدفيديف بثلاثة انتصارات مقابل اثنين، وكان آخر لقاء بينهما في روتردام العام الماضي، وانتهى بفوز ميدفيديف.