فافرينكا ينهي حلم اللبناني حسن في «تنس دبي»

حقق السويسري ستان فافرينكا «40 عاماً» فوزاً ملهماً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أنهى به حلم اللبناني بنجامين حسن، بعدما أقصاه مبكراً من منافسات الدور الأول، وتفوق عليه بمجموعتين دون رد 7 – 5 و 6 – 3، في مباراة امتدت ساعة و11 دقيقة فقط.

ووسط تشجيع مواطنه روجيه فيدرر من المدرجات، حقق فافرينكا بطل نسخة 2016 فوزه السادس هذا الموسم، كانت المجموعة الأولى متقاربة نسبياً، قبل أن يحسم اللاعب السويسري النتيجة قبل شوط كسر التعادل مباشرةً بكسر إرسال منافسه الأول في المباراة «7-5»، وفي المجموعة الثانية، كان كسر إرسال حسن عند النتيجة 2-1 كافياً لتحقيق فوز سهل.

وتأهل فافرينكا إلى الدور الثاني، حيث من المتوقع أن يواجه دانييل ميدفيديف بطل نسخة 2023، الذي سيبدأ مشواره في البطولة كما فعل الأسبوع الماضي في الدوحة، بمواجهة الصيني جونتشنغ شانغ.