معز الشرقي لـ«البيان»: العرب يفتقرون إلى فرص متكافئة مقارنة بالأوروبيين (فيديو)

كشف اللاعب التونسي معز الشرقي أن تأخر بروز اللاعبين العرب في جولات التنس للمحترفين يعود بشكل رئيسي إلى قلة الدعم والفرص مقارنة باللاعبين الأوروبيين والأميركيين، مشيرًا إلى أنه اضطر شخصيًا للتضحية ببدايات مسيرته الاحترافية من أجل استكمال دراسته. وقال الشرقي في تصريحات لـ«البيان»: «تفرغت للدراسة لمدة خمس سنوات في الولايات المتحدة، وفي عام 2017 بدأت مسيرتي الاحترافية. ربما كنت أستطيع الوصول في سن أصغر، لكن ما واجهته من تحديات ساهم في وصولي إلى هذا المستوى».

وودّع الشرقي، المصنف 141 عالميًا، منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس إثر خسارته أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار، المصنف 58 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-7 و7-6 و6-7، في مباراة امتدت لنحو ساعتين و35 دقيقة، وشهدت صراعًا محتدمًا حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن هذه الظروف تعكس الواقع الذي يعيشه اللاعبون العرب، مستشهدًا بأمثلة بارزة مثل مواطنته أنس جابر ومالك الجزيري، اللذين تمكّنا من تحقيق نجاحات كبيرة رغم الصعوبات، لكنه أكد أن الفرص والإمكانات تبقى محدودة مقارنة باللاعبين من دول أخرى. وقال: «عندما ترى الدعم الذي يحظى به اللاعبون في أوروبا، تدرك أننا نحن العرب لا نملك الحظوظ نفسها. نظام الرياضة في الدول العربية ليس كغيره في الدول الأوروبية».

وبخصوص مشاركته في بطولة دبي للتنس، وصف الشرقي المباراة الأخيرة أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار بأنها كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من التأهل. وقال: «جيوفاني تُحسم معظم مبارياته على تفاصيل صغيرة، وأنا قدّمت 100% في الملعب، لكن الحظ لم يكن معي. كنت مركزًا طوال المباراة».

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في دبي للمرة الأولى، شاكرًا اللجنة المنظمة ومدير البطولة صلاح تهلك، ومتمنيًا أن تكون مشاركاته المقبلة أفضل. وأضاف: «بطولة دبي من أفضل البطولات في العالم من حيث التنظيم، واللاعبون والجماهير جعلوني أشعر وكأنني في تونس، وكان هناك العديد من المشجعين العرب».

وأشار الشرقي إلى أن البطولة كانت فرصة لتقديم أفضل مستوى واختبار قدراته أمام لاعبين من الفئة الأولى، مشددًا على أن كل مباراة تمثل فرصة للتعلم والتطور وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وحول مستقبل التنس العربي، ختم الشرقي بالقول: «لا أعتقد أن المشكلة في مستوى اللاعبين، بل في البنية التحتية وفرص التدريب المتاحة. نأمل أن تتحسن الظروف قريبًا لنرى المزيد من اللاعبين العرب يبرزون على الساحة الدولية».