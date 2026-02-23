فيدرر يحضر مباراة مواطنه فافرينكا في بطولة دبي للتنس (فيديو)

حضر أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر مباراة مواطنه ستان فافرينكا واللبناني بنجامين حسن، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

ويرتبط فيدرر بعلاقة قوية مع دبي بدأت منذ ربع قرن، عندما زارها للمرة الأولى للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2002.

وتوطدت هذه العلاقة أكثر عندما فاز بأول ألقابه في دبي عام 2003 على حساب التشيكي جيري نوفاك، وواصل هيمنته على البطولة محققًا رقمًا قياسيًا بالفوز بـ8 ألقاب أعوام 2003 و2004 و2005 و2007 و2012 و2014 و2015 و2019، كما بلغ المباراة النهائية 10 مرات.

وتعددت زيارات فيدرر إلى دبي، سواء للسياحة والاستجمام أو للمشاركة في بطولات التنس، وكذلك من أجل الاستعداد لمواسم اللعبة، قبل أن يدفعه انبهاره وعشقه للمدينة إلى شراء شقة فاخرة في منطقة مارينا، والإقامة فيها لفترات طويلة.

واعتزل فيدرر ممارسة لعبة التنس عام 2022.