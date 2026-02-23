التونسي معز الشرقي يودع بطولة دبي للتنس

ودع التونسي معز الشرقي، المصنف 141 عالميًا، منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، إثر خسارته أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار، المصنف 58 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-7 و7-6 و6-7، في مباراة امتدت لنحو ساعتين و35 دقيقة، وشهدت صراعًا محتدمًا حتى اللحظات الأخيرة.

وقدم الشرقي أداءً قويًا اتسم بالندية والتركيز، إلا أن خبرة منافسه الفرنسي حسمت المواجهة في التفاصيل الدقيقة. وجاءت المباراة متقلبة الإيقاع، حيث حسم مبيتشي بيريكار المجموعة الأولى بصعوبة 7-6 بعد شوط كسر تعادل طويل، قبل أن يعود اللاعب التونسي ويفرض التعادل بفوزه بالمجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها، مستفيدًا من تحسّن مردوده على الإرسال وتحركاته الدفاعية المحكمة.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، تواصلت الإثارة وسط تبادل السيطرة بين الطرفين، غير أن الفرنسي أظهر ثباتًا أكبر في اللحظات المفصلية، وتميّز بإرسال قوي، ليحسم المجموعة 7-6 عبر شوط كسر التعادل، ويؤكد عبوره إلى الدور الثاني، منهياً مشوار الشرقي في البطولة.

ويلتقي مبيتشي بيريكار في الدور المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الأول للبطولة والسابع عالميًا، بالصيني تشي تشن تشانغ، في مواجهة مرتقبة ضمن سعيه لمواصلة مشواره في البطولة المقامة على ملاعب دبي.